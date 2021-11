Prácticamente de arco a arco. No quedan dudas ya de que es el mejor jugador del fútbol argentino en la actualidad y así lo demuestra fecha a fecha. Probablemente el otro año ya no esté más en el ‘Millo’, pero mientras tanto, Gallardo lo sigue aprovechando y los hinchas disfrutando. Julián Álvarez volvió a inflar las redes de Ibáñez y puso el 5-0 de River vs Patronato.

Armani sacó largo desde su arco, el balón lo ‘peinó' Romero y dejó a Carrascal de cara al arco. El mediocampista habilitó de zurda de Álvarez, quien ahora de zurda y a la carrera, ‘picó' el esférico para así completar su ‘Póker’ y marcar el 5-0 de los ‘Millonarios’ en el Monumental.

River vs. Patronato: la previa del partido

Las acciones se desarrollan en el Estadio Monumental de Buenos Aires y el árbitro Mauro Vigliano se encarga de impartir justicia. La clasificación tiene a River Plate como líder absoluto con 43 puntos sumados, mientras que Patronato se encuentra en la casilla número 21 con tan solo 20 unidades.

El objetivo del ‘Millonario’ es coronarse campeón del torneo local y muestran un gran nivel de la mano del entrenador Marcelo Gallardo. Desde que inició la temporada, solo cayeron en dos ocasiones y el pasado fin de semana alcanzaron 13 partidos consecutivos sin conocer la derrota. La última vez que tropezaron fue ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores (3-0 el 18 de agosto).

Por su parte, Patronato rompió la racha negativa de 13 partidos sin saber lo que es ganar el último fin de semana, con el 2-0 sobre Colón. Los tantos de Gabriel Gudiño y Junior Arias hicieron que el equipo consiga en salto de calidad, aunque todavía se encuentran entre los últimos lugares del campeonato.

