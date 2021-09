De un lateral mal cobrado del ‘Millonario’ al empate del ‘Lepra’ y vía Ignacio Scocco, que cumple con la ley del ‘ex’ y, desde luego, no lo celebró. El centrocampista aprovechó un error en el fondo de su exequipo y sacó un potente remate de derecha desde fuera del área, para marcar el 1 a 1 de los rosarinos en el duelo entre River vs Newell’s Old Boys por la Liga Profesional.

Luego de que el balón le llegó a sus pies, Scocco tiró una carrera horizontal y cuando menos lo esperaba la defensa de River, giró para sacar un buen disparo de pierna derecha que dejó sin opciones a Armani y así colocar la igualdad en Rosario.

Es el tanto número 8 que Scocco le marca a River, a quien ya le había convertido en su primera etapa como ‘Lepra’. Además, cada vez que le marcó a los ‘Millonarios’, Newell’s no perdió.

La previa del River vs Newell’s

Han pasado casi de dos años desde la última vez en que ambos equipos se enfrentaron oficialmente. El 30 de noviembre del 2019, el conjunto de ‘Millonario’ se impuso 3-2 al cuadro rosarino por la fecha 15 de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, el historial del último cinco enfrentamientos se encuentra a favor de la ‘Lepra’, con tres victorias a su favor.

Tras el empate ante Independiente (1-1), el elenco ‘Millonario’ solo está enfocado en conseguir una victoria, y no alejarse así de los primeros lugares. Con 18 unidades, los de Núñez se encuentran a cinco puntos de Talleres y Lanús, líderes del campeonato argentino.

Por la otra vereda llega Newell’s, equipo que no sabe lo que es ganar hace cinco partido. La última vez que sumaron tres puntos fue el 6 de agosto ante Platense, encuentro que sacaron adelante por la mínima diferencia. Después perdieron tres veces y empataron otras dos.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.