Parece que si la asistencia no es de taco no vale. El ‘Millonario’ volvió a golear en casa después de mucho y regaló una gran exhibición en el Monumental en el marco de la segunda fecha de la Liga Profesional. El chileno Paulo Díaz selló la goleada al marcar el 4-0 de River vs Unión tras pelear un balón que asistió Julián Álvarez con un taco de por medio.

Tan solo cuatro minutos después del gol de De la Cruz, Díaz se sumó al ataque en busca también de su tanto y tras forzar una acción, con el rebote favoreciéndole, definió de derecha cruzado frente al portero, para que River sume sus primeros tres puntos del torneo.

Asistencia de Suárez y golazo de De la Cruz

A los 61 minutos, el ‘Millo’ la movió como quiso. Tras una larga posesión de balón, de derecha a izquierda, Matías Suárez sirvió una excelente asistencia de taco para la irrupción del jugador uruguayo Nicolás De la Cruz, que puso así el tercero.

De La Cruz anotó el 3-0 de River vs Unión. (Video: ESPN)

River vs Unión: la previa del partido

River Plate buscará sumar de a tres tras venir con los ánimos en lo más alto, dado que son el único equipo argentino que aún sigue en la Copa Libertadores y porque recibirá a Unión de Santa Fe de local en porteño de Nuñez.

Además de Romero, Gallardo confía en sus jugadores más jóvenes para ir recuperando la identidad y el estilo de juego que siempre han tenido. Junto al recién llegado de Defensa y Justicia está Matías Suárez para darle un ataque fuerte al Millonario.

River deberá buscar los tres puntos ahora, dado que se viene su duelo con Atlético Mineiro; motivo por el cual, cabe la posibilidad de que jueguen con un equipo alternativo ante Lanús de visitante y Huracán en el Monumental por la tercera y cuarta fecha de la Copa de Liga Profesional de Argentina.

