Gonzalo Higuaín, el francés que se crió en Argentina y tuvo en sus pies ganar un Mundial [PERFIL]

Cuando uno es hijo de una persona que ha tenido éxito no es de esperar que el colectivo quiera que destaques igual que él o que, incluso, lo superes. Que todo lo que has visto y aprendido a lo largo de tu infancia y juventud lo apliques de la mejor manera para que, luego, te hagas un nombre propio. Esto no es ajeno para el mundo del fútbol… y que lo diga Gonzalo Higuaín. El delantero argentino viene de una familia acomodada y con un legado futbolero bajo brazos que le inculcó a su padre. ¡Hasta tiene un apodo como él y ya es conocido en todo el mundo!

Desde que nació tuvo siempre un balón al lado, con el que pasaba casi todo el día pegándole una y otra vez con ambas piernas. Es más, bien pudo defender los colores de la Selección de Francia, pero se decidió por ponerse los de Argentina , con la que ha jugado tres Mundiales. ¿Su ascenso para llegar a las ligas europeas fue difícil? ¿Por qué no destacó del todo con la camiseta argentina? Aquí repasa todos los números, anécdotas y biografía de uno de los mejores atacantes del continente.

Higuaí, un bebé francés que se crió en Argentina

El padre de Gonzalo Higuaín es don Jorge, ex futbolista y defensor que pasó por las filas de River Plate. En el año 1987, el 'Pipa' – como se le conoce en su país - recibió el llamado de Stade Brestois 29 de la primera división francesa y el club por el que jugaba en ese entonces, Boca Juniors, aceptó la oferta y por eso tomó rumbo a tierras galas. Junto con su esposa Nancy Zacarías llegó a Europa y meses después, un 10 de diciembre y solo 15 días antes de Fiestas Navideñas, Gonzalo vio la luz de la vida y, de paso, el apelativo del 'Pipita'. En menos de un año pisaría por primera vez Argentina para que su padre se enrole al 'millonario'.

Jorge vio que su hijo tenía el talento suficiente para dar que hablar cuando sea mayor, pero era necesario pulir algunas cosas en él. Lo del pequeño siempre era el arco contrario y anotar goles, por lo que tomó la decisión de meterlo al club Palermo, un cuadro muy conocido en dicha ciudad, aunque con mayor éxito en el básquet que en el deporte rey.

Allí recibieron la grata sorpresa de la visita de ojeadores de River , quienes habían escuchado que un niño de solo 10 años era uno de los mejores de las divisiones menores. No perdieron el tiempo, lo vieron en acción, conversaron con el club, su padre y es así que se lo llevan al conjunto de camiseta blanquirroja. Desde allí en adelante, todo iba a ser viento en popa para su aventura en la tienda bonaerense. Su progreso fue rápido y vino el esperado debut profesional sin haber cumplido los 18 años.

Gonzalo Higuaín cumplió la promesa de jugar en la primera división. (CARP) Gonzalo Higuaín cumplió la promesa de jugar en la primera división. (CARP)

Con la de River en el pecho, joven figura en ascenso

"Yo siempre he tratado de no darle importancia a la supuesta presión de llevar mi apellido. En inferiores jugaba de '8', pasé de enganche y terminé de '9'. Tuve un sueño hermoso de debutar con mi hermano”, contó en 2012 a Pura Química, aún emocionado. Y es que cómo no sacarse una sonrisa cuando tu primer partido profesional fue con 17 años y teniendo a un familiar como aliado?

Un 5 de mayo de 2005 de la mano del técnico Leonardo Astrada juega por primera vez en la máxima división argentina con River. En el segundo tiempo frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 15 del Clausura, compartió el campo con su hermano Federico, quien también la hizo de futbolista, pero no con la repercusión mediatica del 'Pipita'. Su primer gol se hizo esperar porque recién llegaría en 2006 frente al Banfield.

Higuaín no solo fue tomado en cuenta para el campeonato local, sino también para certámenes internacionales. Iba a dar que hablar en el partido ante Corinthinas por la vuelta de octavos de final de la Copa libertadores. En el Pacaembú se puso el equipo a la espalda y con un doblete permitió que su conjunto avance a la ronda de cuartos. Se dio el lujo de marcarle también a Boca y los grandes de Europa ya se fijaban en él.

Es así que un grupo empresarial le compro el 50% de su pase a River por 5 milllones de dólares y rápidamente conversó con cuadros como el AC Milan, Real Madrid y Lazio. Aunque, el color blanco iba a ganar la partida sobre los italianos. El Santiago Bernabéu lo esperaba con los brazos abiertos.

Real Madrid, donde Higuaín no pudo explotar del todo

Un 21 de diciembre de 2006 en pleno mercado de fichajes de invierno europeo, Gonzalo Higuaín fue presentado como nuevo refuerzo merengue. "Me considero igual que todos y vengo a pelear por un puesto para ayudar al equipo. No me da miedo y jugaré como en River. También voy a aprender con los mejores", dijo en el palco de honor del recinto merengue… y sí que tuvo al lado a grandes jugadores.

Raul González, Guti, Ruud van Nistelrooy y Arjen Robben fueron algunas de las figuras con las que compartió vestuario. No la tuvo fácil para ganarse un lugar, pero con el pasar de las semanas supo convencer al italiano Fabio Capello para que le dé minutos por el holandés o por el 'Ángel' blanco. Su primer gol fue nada menos que en el derbi de la ciudad frente al Atlético por LaLiga, para darle el 1-1 final a su equipo.

No obstante, uno de los mayores recuerdos de los fanáticos merengues hacia el 'Pipita' tiene que ver con un mítico gol para una remontada espectacular. En la fecha 32 de la campaña 2008-09, el Real Madrid de Juande Ramos caía 2-1 con Getafe de local, pero tras gol de Guti, apareció en el tiempo extra para anotar su doblete, cerrar la remontada y darle esperanza al equipo para lograr el titulo, objetivo que finalmente logró Barcelona.

El argentino Higuaín no logró su principal meta en el Madrid: la Champions. (Getty) El argentino Higuaín no logró su principal meta en el Madrid: la Champions. (Getty)

Con 'CR7' y Benzema, el 'Pipita' en un segundo plano

La segunda etapa de Florentino Pérez como presidente del club trajo consigo una millonaria inversión en fichajes. Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Karim Benzema y Kaká fueron algunos de los nuevos 'galácticos' para buscar nuevamente la Champions league, trofeo que no obtenía la 'Casa Blanca' desde mediados del año 2002. La contratación de los dos delanteros hizo que Gonzalo tenga un papel secundario en el equipo, pero sin dejar de dar la talla.

Con Manuel Pelligrini y José Mourinho en el banquillo, no logró afianzarse en el titularato y las voces empezaban a correr por los pasillos del club de que quería irse. La bomba la estalló él mismo al responderle a Cristiano en plena presentación de la camiseta 2013-14 con un "mejor pagado o me voy". Luego, se vino el "terminó mi etapa y escucho ofertas, quiero nuevos desafíos".

Serie A, tallarines napolitanos y un equipo 'bianconero'

Juventus lo tuvo entre ceja y ceja, pero el delantero vio más conveniente seguir su carrera profesional en Napoli , donde es ídolo su compatriota y campeón del mundo, Diego Armando Maradona. Fue en este equipo en donde se iba a convertir en titular indiscutible por primera ocasión en el continente europeo. En su primera temporada en San Paolo alcanzó los 17 goles. Lo mejor estaba por venir.

Llegó el titulo de la Copa Italia ante Fiorentina y la Supercopa frente a la 'Juve', a la que le anotó un doblete y venció 8-7 en la tanda de penales. En 2014-15 firmó 18 goles y un año después se convirtió en el 'Capocannoniere' de la primera italiana por segunda ocasión, esta vez con 36 tantos en el bolsillo.

Cuando ya empezaba a ser considerado un referente en Napoli, en 2016 Juventus tocó la puerta – otra vez – de Gonzalo Higuaín, le ofreció varios millones y pagó 90 'kilos' para llevarlo a la ciudad de Turín. El acto de irse a este conjunto fue tildado como una traición, la cual tuvo como consecuencia que los hinchas de su ex equipo quemen camisetas con su nombre y sean compartidas a través de las redes sociales.

Incluso, le anotó a su ex conjunto en condición de visitante y ante todo lo que se comentó por su traspaso no tuvo mejor idea que celebrar la anotación. En 2016-17 fijó 32 goles y en la siguiente 23. Todo parecía color de rosas... hasta que llegó Cristiano. Es así que opta por irse cedido al AC Milan y posteriormente al Chelsea. En estos últimos cuadros no tuvo éxito y volvió a la 'Vecchia Signora'.

El 'Pipita' fue tildado de traidor al irse del Napoli a Juventus. (Foto: Getty) El 'Pipita' fue tildado de traidor al irse del Napoli a Juventus. (Foto: Getty)

Argentina, a la que pudo llevar a ganar la Copa del Mundo

Para muchos aún es inexplicable como la Selección de Argentina no ha podido ganar el Mundial con Messi, Higuaín, Agüero, Di María, Mascherano y más estrellas. En 2014 fue donde más cerca estuvo de alcanzar la gloria en Brasil. Jugó la final frente a la Alemania de Kroos, Özil y Klose, y fue protagonista. Sin embargo, no precisamente por anotar un golazo y levantar la copa.

A los 20', estuvo solo ante el portero Manuel Neuer y sin marca alguna para poner el 1-0 para la albiceleste. De manera increíble y ante la incredulidad de los medios argentinos que transmitieron el encuentro en el Maracaná, la mandó muy desviada. La misma situación se dio en las finales de Copa América 2015 y 2016, también perdidas.

Palmarés de Gonzalo Higuaín como profesional:

River Plate: -

Real Madrid: LaLiga (3), Copa del Rey (1) y Supercopa de España (2)

Napoli: Copa Italia (1) y Supercopa de Italia (1)

Juventus: Serie A (2) y Copa Italia (2)

AC Milan: -

Chelsea: Europa League (1)



