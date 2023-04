Independiente de Avellaneda atraviesa un complicado momento, motivo por el que un grupo de hinchas vienen donando al club en una colecta, con el objetivo de pagar sus millonarias deudas. Sin embargo, no solo los aficionados del ‘Rojo’ apoyan al equipo de sus amores, sino también exfutbolistas que defendieron en algún momento los colores de la escuadra argentina. Estos son los casos de Hernán Pellerano y Federico Mancuello, quienes abrieron un grupo de WhatsApp para ubicar a aquellos deportistas que alguna vez formaron parte de la institución y que quieran aportar.

“La idea es de ‘Santi’ Meretea. Nosotros como exjugadores queremos colaborar como un hincha más. Es una situación única que el club está pasando. Debemos estar juntos para que Independiente vuelva a estar de pie. No sé si se repetirá algo como esta colecta, por lo que creo que debemos ayudar y poner nuestro granito de arena”, fueron las primeras palabras del exjugador de Melgar en una entrevista con ESPN.

Asimismo, sostuvo: “Ahora somos casi 100 los que apoyamos. La idea ya se venía hablando y ahora estamos todos juntos. Lo que menos queríamos es que salga quien hizo el grupo, pero todo vale”.

Cabe resaltar que Hernán Pellerano reveló que no es hincha de Independiente, pero aseguró que le guarda cariño tras haber defendido sus colores en algún momento. “No soy hincha del ‘Rojo’, pero mi familia sí por lo que le agarré cariño. Después tuve la suerte de jugar y le tomé cariño. Hoy hablo con compañeros del club que tienen ganas de apoyar. Todos empatizan y quieren ayudar a Independiente”, sentenció.

Santiago Maratea y su campaña para ayudar a Independiente

El popular influencer Santiago Maratea oficializó la colecta “desafiante” que inició para ayudar a Independiente a cubrir sus deudas, mediante un fideicomiso que será de los hinchas. Eso sí, este dinero no pasará por el club. “Es una colecta muy desafiante para mí”, mencionó el organizador de la campaña.

Del mismo modo, pasó a explicar la modalidad, que por tener un alta cifra, requirió de un fideicomiso y no una cuenta común. “El fideicomiso está armado por los hinchas. Tardamos tanto tiempo hablando con abogados, es de los hinchas y no del club. La plata no pasa por el club, la responsabilidad de esa plata es mía. El objetivo es pagar las deudas puntuales, algunas de ellas, no todas. Pasan los 20 millones de dólares”, precisó.





