Con Zlatan y dos peruanos: los cracks que sonaron en Boca Juniors, pero terminaron en 'fail' [FOTOS]

Hinchas de Boca Juniors se vieron sorprendidos con el rumor que vinculaba a Zlatan Ibrahimovic con el club argentino. La posibilidad que el representante del delantero, Mino Raiola, haya conversado con Nicolás Burdiso, mánager de los xeneizes, emocionaba a más de uno.



Es cierto que para muchos esto sonaba disparatado. El sueco es el jugador mejor pagado de toda la MLS recibiendo 7.2 millones de dólares anuales. La información difundida por el sitio 'Toda Pasión' hizo ilusionar a los fanáticos que ya tenían en mente la imagen de la estrella de Los Angeles Galaxy vistiendo su camiseta; sin embargo, esto no sucederá.



El mismo Mino Raiola hizo público a través de su cuenta de Twitter que no existía ningún tipo de conversación con Boca Juniors. "Nunca ofrecí a Ibrahimovic a Boca Juniors ni a nadie más. Noticia falsa", escribió el agente.



A propósito de este rumor que ha sacudido el mercado de fichajes , te presentamos una galería con otros jugadores de talla mundial que sonaron en Boca, pero no llegaron.

