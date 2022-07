Se suscitaron una serie de disturbios entre los hinchas de Independiente de Avellaneda y Rosario Central, luego de que empataran sin goles por la Liga Profesional Argentina. Los conflictos que se generaron por los aficionados del cuadro rojo fueron un reclamo a la situación política del club.

La renuncia de Eduardo Domínguez, sumada a la derrota ante Racing, generaron molestias dentro de los fanáticos que llegaron demostrando su malestar al estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini donde jugaban ante Rosario por la octava jornada.

Los aficionados se viene mostrando en contra del trabajo de los futbolistas, así como la forma en que vienen dirigiendo el club. Además, los malos resultados también han incomodado, ya que han perdido 3 partidos de cinco.

Durante el partido de Independiente vs. Rosario los hinchas no pararon de realizar reclamos ante el presidente de la institución Hugo Moyano.”A ver si te das cuenta, que no te quiere nadie”, cantaba los asistentes de las gradas en dirección al palco dirigencial.

Cuando el duelo terminó empatado y sin goles, la amargura creció y los asistentes mostraron su descontento por el partido que realizó la plantilla. Asimismo, los aficionados empezar a pedir por elecciones y tuvieron conflictos con las autoridades que intentaban separarlos de la zona de vestuarios y de los dirigentes. Fuertes gritos y golpes se dieron luego de que Yael Falcón Pérez terminara el duelo.