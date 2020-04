Sin fútbol desde hace casi un mes por el coronavirus, los medios deportivos televisivos aprovechan para rememorar partido o campañas históricas de clubes o selecciones, y a ello recurrió esta semana la cadena ‘TyC Sports’, que emitió esta semana un repaso con los partidos completos de lo que fue el recorrido de la Selección Argentina en la Copa del Mundo Brasil 2014, donde llegó a la final pero la perdió frente a Alemania.

La cadena emitió desde los tres encuentros en la fase de grupos (victorias ante Bosnia, Irán y Nigeria) más los de las rondas finales, Suiza (con el gol de Ángel Di María en tiempo suplementario), Bélgica y la dramática semifinal ante Holanda por penales, donde Javier Mascherano fue una de las figuras junto a Sergio Romero.

Precisamente, el sábado fue el turno de la retransmisión de aquel duelo frente a la ‘Naranja Mecánica’, y el ‘Jefecito’ pidió al medio televisivo acabar con el especial ahí.

Mascherano (con emojis risueños) tuiteó: “Bueno TyC Sports ya fue suficiente. Terminala acá por favor”.

Lógicamente, el ahora jugador de Estudiantes de La Plata quería revivir la final que la Argentina de Sabella perdió 1-0 con gol de Mario Götze en tiempo suplementario. Una herida que hasta ahora no cierra ni la afición ni mucho menos en aquellos seleccionados.

La respuesta del canal no tardó en llegar, aunque no le pudieron prometer nada: “Masche, ya trasladamos tu pedido a la gente de programación. Veremos qué se puede hacer. Nos duele igual que a vos, igual que a todos. Lo que sí, ya le avisé a mi jefe que EL GOL DE GOTZ* NO LO SUBO. GRACIAS POR TODO”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Niño recreó 11 goles históricos en su casa y da la vuelta al mundo. (05/04/2020)