El amistoso internacional de este domingo frente al Real Betis en la ciudad de Mendoza tendrá un sabor a despedida por partida doble para River Plate. Marcelo Gallardo, protagonista de ocho años repletos gloria para el ‘Millonario’, no será el único que dirá adiós esta tarde, porque Javier Pinola anunció también su retito de la actividad profesional.

En una entrevista para ESPN en la previa del partido amistoso ante el clun español, el experimentado defensor que está cerca de cumplir 40 años confirmó la noticia: “Ya les he comunicado a mi familia, a mis compañeros y al técnico que hoy va a ser el último partido de mi carrera. Simplemente quiero agradecer a todos los que han estado en estos años de mi vida a mi lado, que me han acompañado, me han hecho crecer y me han hecho mejor persona”.

“Hasta acá llegué, con 39 años, con el club que había soñado toda mi vida jugar”, afirmó Pinola visiblemente emocionado. A su vez, el futbolista campeón de la Copa Libertadores 2018 destacó el día a día con jóvenes compañeros en los últimos años: “Siempre se puede aprender un poco más. Lo he agradecido. Siempre he intentado manejarme con respeto, con los valores que me han inculcado desde chico”.

Al momento de repasar los momentos más valiosos de su vida como futbolista, añadió: “Cada logro que conseguí, cada partido que jugué, todo se me viene a la cabeza. El partido en Madrid, mi debut, mi primera copa con el Nüremberg en Alemania. Sería injusto enumerar, tengo muchos y los guardo dentro de mi corazón”.

Su vínculo con Marcelo Gallardo

Sobre el ‘Muñeco’, quien confió en él tras su paso por Rosario Central y con quien formó un lazo que va más allá de la pelota, Pinola dijo: “He absorbido mucho de él. Soy más bien retraído por un respeto que he tenido desde chiquito, a veces eso me lo reprocho, el no haberme acercado mucho más. Pero aprendí día a día, cuando nos corregía, nos hablaba... Estoy eternamente agradecido a él por la posibilidad de cumplir mi sueño, por el respeto que hemos tenido siempre el uno con el otro. Eso no lo podés encontrar en una victoria o un trofeo, es lo más valioso de todo esto”.





