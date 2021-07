Boca Juniors y Atlético Mineiro protagonizaron uno de los partidos de la Copa Libertadores más polémicos de los últimos años. Debido al tanto anulado y posterior eliminación, el plantel argentino tuvo una fuerte reacción ante la policía en Brasil.

Jorge Bermúdez, parte de la directiva del equipo argentino, habló luego de lo acontecido en Brasil con la policía: “Nadie muestra las agresiones de la Policía con gases. Nos retuvieron 13 horas en el bus. Lo nuestro fue una reacción de un ser humano cansado por todo lo que sucedió”.

“Hubo una reacción por que fue sistemático. Las agresiones fueron físicas también. Nos tiraron vayas encima. Todo fue generado por los insultos que gritaban los brasileños. Además de los dos goles que no nos reconocieron, se burlaban. Los jugadores de Boca son muchachos que tenían que estar ahí frente a toda la situación. Parecía que tuviésemos que aguantar todo”, agregó el ‘Patrón’.

Sobre el arresto de algunos futbolistas, indicó: “La Policía quería llevarse a ocho integrantes de la delegación de Boca. ¿Y la otra gente por qué no? Nosotros no íbamos a permitir eso. Hay antecedentes de gente que se quedó de otras delegaciones y se quedó hasta una semana detenida porque les inventaban cargos. No se trata de sacar excusas”. Uno de los jugadores que estuvo implicado en la respuesta del plantel de Boca Juniors, fue el futbolista peruano Carlos Zambrano, quien fue suplente en ambos encuentros de la Copa Libertadores.

Tras lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro enfrentará a River Plate, campeón de la edición del 2018.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR