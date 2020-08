La durísima eliminación que tuvo Barcelona, al caer 8-2 ante Bayern Munich, ha generado muchas opiniones en el mundo y en el ‘Tridente Depor’ no podía faltar la de nuestro invitado, José Basualdo. El ex DT de Universitario, José Gálvez y Cienciano no se calló nada y dio sus impresiones de este catastrófico resultado del equipo azulgrana.

“Yo creo que los culpables son, primero, el entrenador que se tiene que hacer cargo de la situación. Después de recibir cuatro goles, no puedes jugarle igual a igual a un equipo que te presiona en el área, no importa si eres el Barcelona”, indicó el subcampeón del mundo 1990.

“Hay ciclos de jugadores como Piqué, Vidal, Busquets creo que, para mí, ya cumplieron su etapa. Griezmann, que llegó del Atlético de Madrid lo asistan continuamente y aquí tiene que hacer todo el trabajo”, agregó.

Respecto al desempeño de Lionel Messi afirmó que “ya bastante hizo con Napoli, ahí hizo el milagro. Con Bayern necesitaba hacer más”. El ‘Pepe’ Basualdo sostuvo además que vivir tanto tiempo en Europa, ha hecho que Messi asuma las derrotas de un modo diferente: “Nosotros sentimos el fútbol muy distinto que ellos, los europeos. ¿Acaso viste al Real Madrid preocupado por quedar afuera?, Messi se fue a los doce años y es un europeo más”.

En cuanto a la posible final, Basualdo se animó a predecir una final entre PSG versus Bayern, pero ninguno debería sentirse confiado: “Bayern tiene otro compromiso difícil contra el Manchester City, es una final adelantada. El PSG tiene una serie tranquila, pero los partidos están para jugarse. Yo fui con Vélez a jugar la final de la Intercontinental, contra el Milan y obviamente no era favorito; sin embargo, le ganamos 2-0”, finalizó.

