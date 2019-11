Juan Román Riquelme es historia viva de Boca Juniors. Ha alcanzado la liga local con la camiseta xeneize en el pecho, la Copa Libertadores y también la Copa Intercontinental, incluso ganándole al Real Madrid de Vicente del Bosque en la ciudad japonesa de Yokohama. Ahora, el hábil ex volante argentino tiene en mente volver a su ex club, pero como directivo.

Sucede que este miércoles Juan Román Riquelme anunció su candidatura como vicepresidente segundo de Boca Juniors en la lista que encabezan Jorge Amor Ameal (conocido empresario) y Mario Daniel Pergolini (periodista). Todo para las elecciones del conjunto de Caminito que se llevarán a cabo este 8 de diciembre.

“La gente que está ahí se va a comprometer en acompañarme y conocer las cosas del club”, fue lo que indicó Riquelme en conversación que tuvo con el programa 90 Minutos de la cadena internacional FOX Sports. Sabe que no solo ha aportado en gran manera en lo futbolístico, sino que también puede hacerlo a nivel dirigencial.

Riquelme, con la idea de hacer más grande a Boca

Asimismo, declaró que le gustaría llegar a ser presidente del club, pero que no está preparado por el momento. “Creo que no debe ser nada fácil ese puesto, pero si ganamos en los cuatro años que estaremos intentaremos hacer bien las cosas”, añadió el también ex Villarreal de España. También, se fijó algunos complicados refuerzos.

“Quiero a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. Me han dicho que hay dinero, por lo que quiero soñar”, finalizó Juan Román Riquelme. ¿Podrá sacar a las tres estrellas del Barcelona, Juventus y PSG, respectivamente?

