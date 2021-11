Boca Juniors atraviesa por una temporada muy irregular y siguen sin encontrar un desenvolvimiento futbolístico positivo. Ante este mal momento, el vicepresidente Juan Román Riquelme ha sido uno de los principales señalados: la prensa no lo perdona y Oscar Ruggeri fue uno de los más críticos hacia su labor, en un momento en el que el equipo no se encuentra su rumbo en el campo de juego.

“Riquelme como jugador, allá arriba. Como persona, te defrauda a cada paso. Gracias a Dios no fuimos compañeros con Riquelme. Tener un compañero así, no”, había expresado el ‘Cabezón’ en ESPN. La respuesta del acusado llegó al poco tiempo, aunque dejó en claro no le daba mucha importancia a esas frases.

“La verdad es que miro poco la televisión, pero me lo cuentan todo. Me enseñaron a vivir de una sola forma. Si sale un amigo y comenta que yo lo defraudé, seguro que me pondría mal, porque sé que me quiere y que yo también lo quiero. Lo mismo pasaría con un familiar”, explicó Juan Román en entrevista para TNT Sports.

El argumento que señaló inicialmente fue para dar paso a su respuesta hacia Oscar Ruggeri. “Si es que una persona con la que no tengo relación dice algo, no me genera nada. No puedo defraudar a alguien con quien no tengo relación. No es tan difícil”, agregó el vicepresidente de Boca Juniors.

“Yo vivo de una manera simple, trato de ser igual cuando contesto, soy simple en mi vida. Cuando salen a decirte estas cosas, no me causa nada. Lo que dice ese muchacho, para mí no cuenta”, sentenció Juan Román Riquelme respecto al tema con Ruggeri.

¿Cómo va Boca Juniors en la Liga Argentina?

La nueva temporada de Boca Juniors en la Liga Profesional de Argentina no es la mejor, dado que se ubican en la sexta posición solo con 30 puntos, quedando a 13 del líder River Plate. El equipo por ahora tiene clasificación a torneos internacionales, pero deben ganar para sellar el pase a la próxima Copa Libertadores.





