El fútbol está en todos lados y los cracks no solo pueden lucirse en los torneos de Primera División. De hecho, alguna asociación supondría que el verdadero crack es capaz de jugar dónde sea. Y este puede ser el caso de Juan Román Riquelme . El exjugador de Boca Juniors podría volver del retiro para jugar en la Federal C del ascenso argentino, en el club Aviador de San Luis en el 2018. ¿Descabellado? Pues no del todo.

Según información del diario 'Olé', el presidente de dicho club, Pedro Sacchi, advirtió que "unas semanas atrás nos acercó un empresario allegado e hincha del club la propuesta. Ya había hablado con el representante del jugador. No es nada descabellado, los contactos los hizo, vino, nos comunicó la intención y nosotros dijimos que sí".



Agregó: "La comunicación fue más que nada con el representante y no descartó nada. Es más, me parece que Riquelme dijo que sí. Tampoco es para venir a jugar muchos partidos".

Pero el ruido de Román al Aviador de San Luis está en por todos lados. El mismo Sacchi, pero en diálogo con 'Radio Digital de San Luis', afirmó que la propuesta "en un principio sería para jugar los partidos de local. El empresario tiene su modo de 'bancarlo'. Román cobraría por partido. De esta manera, nosotros nos quedaría una parte de la inversión para el club, así que no arriesgamos nada".



"Ojalá se concrete. Sería muy lindo para nosotros, para el pueblo de San Luis y para jerarquizar este fútbol. Ojalá el empresario logre que pueda venir", sentenció el presidente del club.



El ex '10' de Boca y la Selección Argentina se retiró del fútbol profesional en el 2015. Su último equipo fue Argentinos Juniors, con el que logró el ascenso a Primera un año antes. Desde entonces, no se lo volvió ver ligado al fútbol, ni en lo deportivo ni en lo dirigencial.