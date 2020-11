Muy pocas veces se tiene la suerte de jugar contra uno de tus ídolos, y muchos menos dejarlo fuera de un campeonato. Eso fue lo que vivió este miércoles Leonel Di Placido, futbolista de Lanus, club que eliminó de la Copa Sudamericana al Sao Paulo de Dani Alves.

El lateral derecho de 26 años, quien tiene como uno de sus referentes en la posición al ex Barcelona, no dudó en pedirle la camiseta tras el final del encuentro disputado en el estadio Morumbí.

A pesar de haber quedado fuera de la competencia, con un gol en el último minuto, Alves no se negó al pedido del futbolista surgido en All Boys. No todo quedó ahí, ya dentro de los vestuarios ambos jugadores se tomaron una fotografía.

La admiración de Di Placido por Dani Alves lo llevó a no desprenderse en ningún momento de la casaquilla número ‘10’ del histórico jugador brasileño. Incluso, dentro del avión fue fotografiado durmiendo con la prenda.

Fue el propio defensor quien colgó la postal en su cuenta de Instagram. En la publicación tuvo comentarios de hinchas de Lanús, Sao Paulo y hasta del Barcelona. Un sueño hecho realidad.

Por otro lado, Lanús ya se prepara para su siguiente compromiso ante Talleres de Córdoba por la Liga Profesional. Por la Copa Sudamericana se enfrentará a Bolivar por los octavos de final. El duelo de ida será en La Paz el 24 d noviembre y el de vuelta el 1 de diciembre en Buenos Aires.

TE PUEDE INTERESAR