Desde el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, Boca Juniors y Lanús juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la fecha 6 de Copa de la Liga Profesional 2023. El partido, que será el último del equipo de Jorge Almirón antes de jugar la Copa Libertadores ante Palmeiras, arrancará a las 6:30 de la tarde (hora local) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, STAR Plus y TNT Sports para América Latina y México, mientras que Fanatiz será la señal encargada para España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

Boca viene de una sólida victoria por 3 a 0 como visitante ante Central Córdoba, sumando así tres puntos valiosos. A pesar de esta victoria, el ‘Xeneize’ se encuentra fuera de los cuatro primeros puestos que otorgan el acceso a los cuartos de final de la liga argentina. Sin embargo, el foco principal del equipo sigue estando en la Copa Libertadores, donde sueña con alzar el trofeo continental.

La posibilidad de consagrarse campeón de la Copa Libertadores llenaría de gloria al club de la Bombonera, ya que alcanzaría su séptimo título en este prestigioso certamen. De lograrlo, igualaría a su compatriota Independiente como el máximo ganador de la competición.

Por otro lado, el rival de turno, Lanús, atraviesa una temporada irregular. Aunque había sido uno de los equipos más destacados en la primera mitad del año, lo que le valió una buena posición en la tabla anual, su desempeño en la Copa de la Liga ha sido todo lo contrario. Hasta el momento, Lanús es uno de los dos equipos que aún no ha logrado ganar un partido en el torneo local, habiendo registrado dos empates y tres derrotas.

El entrenador de Lanús, Sebastián Salomón, asumió inicialmente de forma interina y posteriormente fue ratificado por la comisión directiva. Ahora, enfrenta el desafío de enderezar el rumbo del equipo en el torneo local y recuperar la senda del triunfo que lo caracterizaba en la primera parte del año.





¿A qué hora juegan Boca vs Lanús?





El partido entre Boca vs Lanús está programado para el sábado 23 de septiembre, a partir de las 4:30 de la tarde en horario de Perú, como en Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 6:30 p.m., en Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile a las 5:30 p.m., en México a las 3:30 p.m., mientras que en España a las 11:30 p.m. para la madrugada del domingo 24 de septiembre.





¿En qué canal ver el Boca vs Lanús?





Este partido entre Boca vs Lanús será transmitido por la señal exclusiva de ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play para todos los países de América Latina. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.





Boca vs Lanús: probables alineaciones





Boca: Romero; Fabra, Valentini, Rojo, Figal y Advíncula; Fernández, Enzo y Medina; Cavani y Merentiel.

Lanús: Aguerre; Cáceres, Lema, Braghieri y Sánchez; Esquivel, Peña, Boggio y De la Vega; Torres y Díaz.





