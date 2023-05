Boca Juniors vs. River Plate se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por el Superclásico de Argentina, este domingo 7 de mayo desde el estadio Más Monumental de Núñez. Las acciones se llevarán a cabo desde las 3:30 p.m. (hora peruana) y 5:30 p.m. (hora de Argentina). El partido tiene a los clásicos rivales con distintos presentes en el plano local. La transmisión estará a cargo de ESPN, STAR Plus y Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Apenas dos semanas atrás, no hubiésemos tenido dudas de que la escuadra que dirige técnicamente Martín Demichelis era la firme candidata a quedarse con los tres puntos en esta nueva edición del Superclásico. Sin embargo, la actualidad ha dado un giro inesperado que pone al dueño de casa en la obligación de demostrar porque es el cómodo líder de este torneo.

Luego de un destacado andar producto de ocho victorias consecutivas en la Liga Argentina, River Plate empató en uno el pasado fin de semana ante Atlético Tucumán, igualdad que le puso fin a esa notable seguidilla de éxitos. Para colmo de males, este último martes el Millonario sufrió un durísimo revés frente al Fluminense por marcador de 1-5 que complicó sus chances en la Copa Libertadores 2023.





Boca vs. River: horarios del mundo

Argentina: 17:30 horas

Perú: 15:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Estados Unidos: 16:30 horas (Washington DC)

Bolivia: 16:30 horas

Venezuela: 16:30 horas

Chile: 16:30 horas

Paraguay: 16:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Brasil: 17:30 horas





Del otro lado de la vereda llega un Boca Juniors envalentonado tras un resurgir futbolístico. Si bien aún está lejos de su mejor versión, la escuadra visitante arriba a Núñez en un momento anímico envidiable. Todo comenzó el 18 de abril en ese agónico éxito ante Deportivo Pereira. Desde entonces, el cuadro de la Ribera no conoce de derrotas, algo paradójico si tenemos en consideración que arrastraba tres caídas al hilo.

Jorge Almirón parece haberle dado su impronta al equipo y así lo demuestran las tres celebraciones en sus pasados cuatro cotejos. Además, vale resaltar que el Xeneize marcó al menos dos anotaciones en cada compromiso de esta seguidilla de encuentros invicto. Un dato que invita a apostar por un alto goleo por parte de la escuadra que hará las veces de visitante.

El anfitrión es claramente superior en cuanto a juego, no por algo 16 puntos separan a sendos cuadros en la tabla de posiciones de la Liga Argentina. De todas maneras, lo anímico resulta determinante en este tipo de compromisos y es ahí en donde la balanza se inclina en favor de la visita.





Boca vs. River: ¿dónde ver el partido?

¡Mucha atención! ESPN, Star Plus y TNT Sports son los canales oficiales que transmitirán el partido entre Boca y River Plate por la fecha 15 de la Liga Profesional Argentina 2023. Además, todas las incidencias, del minuto a minuto, puedes revisarlo en la plataforma de Depor.





Boca vs. River: probables alineaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Jorge Figal, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Pol Fernández, Alan Varela, Ezequiel Fernández; Luis Advíncula, Luis Vázquez, Sebastián Villa.

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Jorge Figal, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Pol Fernández, Alan Varela, Ezequiel Fernández; Luis Advíncula, Luis Vázquez, Sebastián Villa. River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Leandro González Pírez, Marcelo Herrera; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Lucas Beltrán, Nacho Fernández.





Boca vs. River: ¿dónde juegan?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.