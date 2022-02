Lionel Messi falló un penal en la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. El delantero argentino no estuvo acertado ante el belga Thibaut Courtois y no gozó de muchas más chances para marcar ni asistir. Es por esa razón que el reconocido diario deportivo francés L’Équipe le puso solo tres puntos, la calificación más baja de todo el equipo. Además del puntaje, el medio galo lanzó ácidas críticas al astro sudamericano, algo que no ocurrió con uno de sus principales detractores en el continente: Martín Liberman.

El periodista argentino de ESPN no criticó la actuación de Messi ante el Real Madrid. Todo lo contrario. Quedó sorprendido por el puntaje que le otorgaron en Francia, aunque reconoció que no vio el partido de la UEFA Champions League. En ese momento se encontraba en otras labores.

“No vi el partido. Muy pocas veces jugó para 3 puntos. Es un crack pero puede pasar. En esta no opino. Estaba grabando Los 8 escalones”, escribió Martin Liberman en su cuenta oficial de Twitter. Como era de esperarse, la publicación del ‘Colorado’ no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Antes del partido en el Parque de los Príncipes, tras ver la alineación del cuadro de Pochettino, Liberman ya había presionado a su manera al PSG. “Con ese plantel lo único que sirve es salir campeón! De ahí para abajo, fracaso rotundo”, escribió el otrora presentador en FOX Sports.

Messi y un dato negativo

El remate de los doce pasos malogrado contra la ‘Casa Blanca’ ha convertido a Leo Messi en el jugador que más veces falló mediante esa vía. En Champions League, según MisterChip, el argentino llegó a cinco penaltis errados para igualar el registro negativo de Thierry Henry. Hasta ayer, el ‘30′ de los parisinos estaba en la línea de su amigo y compatriota Sergio Agüero y el holandés Ruud Van Nistelrooy.

Curiosamente, indica el reconocido estadístico español, el astro de Paris Saint Germain ahora mismo es el futbolista que más veces ejecutó un tiro de penal en la historia de la Liga de Campeones. El ex Barcelona estuvo involucrado 23 veces en este tipo de acciones y dejó atrás a Cristiano Ronaldo, con 22.





