No cree en nadie: Menotti criticó la convocatoria de Lionel Messi a la Selección de Argentina

Unos saltan en un pie y otros no. Los hinchas de la Selección de Argentina están felices por la vuelta de Lionel Messi al combinado nacional. No obstante, César Luis Menotti, Director de Selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), parece ser el único que no está conforme con el regreso de 'D10s'.

El campeón del Mundo con Argentina en 1978 considera que la convocatoria de Lionel Messi para los dos duelos amistosos (Venezuela y Marruecos por fecha FIFA en marzo) no era necesaria, pues la idea de estos partidos es ver nuevos talentos.

"Si vamos a probar jugadores, Messi no debió ser llamado", aseguró Menotti en conversación con la cadena internacional FOX Sports. El ex DT de Argentina opinó sobre el papel de la figura del Barcelona en Rusia 2018. "Sufrió un desgaste emocional", indicó.



Además, también cuestionó la calidad de la preparación del cuadro nacional en esta jornada de FIFA. "Estos amistosos son mas por negocio que por un tema futbolístico", comentó.

Finalmente, el 'Flaco' reveló que el trabajo del actual seleccionador de Argentina será analizado de cerca por los directivos. "Está en evaluación y él lo sabe", concluyó.

