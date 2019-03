''Cuidémoslo, no le queda mucho tiempo'': la emotiva reflexión del 'Pollo' Vignolo sobre Leo Messi [VIDEO]

Con los pies sobre la tierra y una mano en el corazón. El reconocido periodista argentino Sebastián Vignolo hizo un llamado de atención al pueblo argentino luego de las fuertes declaraciones - con un tinte de enojo - de Lionel Messi sobre la inmensa ola de críticas y el calvario que vive el astro de la 'Albiceleste' con su selección. Y tú, ¿estás de acuerdo con las palabras del 'Pollo'?

''Habló el mejor jugador del mundo y dijo lo que uno imaginaba que iba a decir. Insisto. Cuidémoslo. No hay mucho más tiempo de Messi. En lugar de culparlo, por qué no le damos algo para que se sienta un poco más cómodo. Él busca lo que no se puede comprar, él solo busca la gloria'', manifestó el 'Pollo' Vignolo, en el inicio del programa '90 minutos de fútbol', criticando el mal trato del pueblo argentino para con el '10'.

#Argentina🇦🇷



SIN PELOS EN LA LENGUA: Lío #Messi se mostró dolorido por las críticas hacia la #Selección y dejó esta contundente frase. pic.twitter.com/lLCo3u8Bfn — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) 29 de marzo de 2019

Recordemos que tras más de ocho meses de silencio, Lionel Messi se refirió este viernes a la amarga eliminación de la selección de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y expresó su enojo por las constantes críticas de las que es blanco en su país.



"Nosotros no somos de vender humo. Somos profesionales.... Mucha gente me decía que no volviera más (con la selección), familia, amigos... mi hijo de 6 años me preguntó por qué me matan en Argentina", expresó Leo en un diálogo con la radio Club 94.7, al analizar los cuestionamientos recibidos luego del traspié de la selección en el reciente Mundial.



Una vida nadando contra la corriente. Messi fue eliminado en su primer Mundial de mayores en Alemania 2006, ante los germanos y a penales, encuentro que vio desde el banco de suplentes pues el entrenador argentino José Pekerman no lo mandó a la cancha.



Después perdió tres finales, una en el Mundial de Brasil 2014, otra en la Copa América Chile 2015 y la tercera en la Copa Centenario de Estados Unidos 2016. También le dijo adiós prematuramente a otros torneos claves como el Mundial de Sudáfrica 2010, la Copa América de Argentina 2011 y el Mundial de Rusia 2018.



