¿Cuánto tiempo tiene que trabajar Messi para pagar la multa de 50 mil dólares de la Conmebol?

La Conmebol hizo oficial este viernes la sanción a Lionel Messi luego que este acusae de "corrupto" al ente en la Copa América 2019. Argentina quedó eliminado tras perder con Brasil en las semifinales y el '10' no pudo contener su furia desatándola en la zona mixta post partido.

"¿Por qué no fui? Por todo un poco. Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show", explicó la estrella.

Por estas declaraciones, el jugador del Barcelona no podrá disputar ningún partido con la 'Albiceleste' por los próximos tres meses y tendrá que pagar la "módica suma" de 50 mil dólares, por lo que nos preguntamos ¿cuánto tiempo tiene que trabajar para pagarla?

Según France Football , 'Lio' ingresó durante la temporada 2018/2019 145 millones de dólares, siendo el futbolista mejor pagado del año, superando a Cristiano Ronaldo con 12 millones. Con esto completó de encabezar la lista en ocho temporadas desde el 2010.

Los números explica que Messi gana 12 millones por mes, 402 mil por día, 16 mil por hora y 279 por minuto, por lo que para pagar su multa les basta con tres horas.

El delantero se relaja en Ibiza mientras el mundo causa revuelo con los números impuestos por el ente sudamericano; sin embargo, no se descarta que sus abogados y los de la AFA apelen en los próximos días para que exista una reducción.

Con este castigo, la 'Albiceleste' no podría contar con su estrella para los amistoso ante Chile y México en septiembre; y en octubre, con Alemania y la Selección Vasca.



