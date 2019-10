"Terminaron todos llorando": Di María revela charla de Messi en la Copa América 2019

Lionel Messi mostró una nueva cara en Argentina este 2019. Si existe algo que le reclaman al jugador es su actitud, muchos creen que no siente mucha pasión por la camiseta 'Albiceleste'; sin embargo, en la Copa América 2019 , todo cambió.

El '10' se mostró más aguerrido que nunca, incluso sobrepasó los límites y terminó peleando en el partido por el tercer lugar con Gary Medel ganándose una tarjeta roja. También sacó cara por el equipo rechazando el mal manejo arbitral. Los jugadores se lo agradecen.

Ángel Di María , uno de los atacantes albicelestes, conversó con ESPN y reveló que un discurso de Messi hizo llorar a los futbolistas argentinos después de perder en semifinales de la Copa América.

“Le decían que no cantaba, que no hablaba pero esta Copa América fue diferente. Me gustó cómo hablaba hacia el grupo y con los periodistas. Fue fundamental para los jóvenes. A los chicos les llegó al corazón porque cuando quedamos afuera con Brasil se vio. Después de que terminó de hablar terminaron todos llorando porque les llegó al corazón a todos, más a los jóvenes” , explicó el 'Fideo'.

Messi no jugará con argentina hasta el 2020

La Conmebol decidió aplicar tres meses de suspensión para 'Lio', en los cuales no podrá jugar con la Selección Argentina. Para la AFA, esta fue demasiado castigo por lo que decidieron apelar, pero, tal parece, el ente sudamericano hizo oídos sordos.



La decisión final es que la sanción se mantiene. Leo no jugará los amistosos ante Alemania y Ecuador, de los próximos 9 y 13 de octubre, aunque hay que recordar que actualmente el '10' se encuentra lesionado y hubiera llegado muy justo a la convocatoria.,



