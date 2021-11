Se fue prácticamente en un pie del PSG, con el que se perdió los dos últimos partidos, pero ya está como nuevo. El jugador del Paris Saint-Germain Lionel Messi entrenó con normalidad en la sesión vespertina de este miércoles de la selección argentina de fútbol y apunta al partido frente a Uruguay, con quien se mide este viernes 12 de noviembre en busca de un billete para el Mundial de Qatar 2022.

Messi, que no jugó los dos últimos partidos con el PSG por lesión, se ejercitó en Ezeiza junto a sus compañeros de la ‘albiceleste’ en un entreno con “buenas sensaciones”, según indica el diario ‘Olé' en su versión digital este miércoles.

El exariete del FC Barcelona, con molestias en el muslo y la rodilla, ya estaría listo para medirse a Uruguay en Montevideo y si todo marcha según lo previsto, también estaría disponible para enfrentarse a Brasil en el Clásico sudamericano en la madrugada del próximo miércoles (0.30, hora española).

Argentina tiene relativamente fácil conseguir el pasaporte para el Mundial de Catar. La ‘albiceleste’ guarda 9 puntos de renta sobre Colombia, cuarta clasificada y la selección que marca el corte en la CONMEBOL, a falta de seis jornadas para su conclusión.

El PSG, molesto por su convocatoria

Leonardo, director deportivo del cuadro galo, manifestó su total incomodidad. “No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o en fase de rehabilitación. Esto no es lógico para nosotros, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”, ha clamado Leonardo a ‘Le Parisien’.

El rotativo parisino, no obstante, subraya que el PSG no está enfadado con sus jugadores, pero sí que le incomoda el no tener poder de decisión a la hora de decidir si pueden viajar o no sus jugadores con sus respectivas selecciones.

El partido en Burdeos ante el Girondins fue el cuarto en que no participó Messi por lesión, tras los duelos ante Metz y Montpellier a finales de septiembre (contusión en rodilla izquierda). Incluso viajó a Madrid a mitad de semana a revisarse la lesión.

