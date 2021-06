El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Washington Tabárez, enfatizó este jueves en rueda de prensa que no piensa en un marcaje individual a Lionel Messi en el debut de este viernes en la Copa América contra Argentina y espetó: “Pobre el que tenga que hacerlo”.

“Vamos a tener en cuenta lo que es Messi como en todos los partidos que hemos jugado anteriormente. Juega tantos partidos, he visto tantos partidos de Messi en Argentina, el Barcelona, y sus actuaciones, más allá de que siempre sorprende con su talento, tiene muchos puntos en común; se puede hacer un perfil. Marca individual no, pobre el que tenga que hacer eso. Algunos equipos lo han intentado alguna vez”, resaltó.

Las declaraciones del ‘Maestro’ se dieron un día después del arribo de la plantilla a Brasilia, ciudad en la que se medirá en el clásico del Río de la Plata ante Argentina por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América.

“Vamos con ilusión, tenemos claro lo que tenemos que intentar y posteriormente veremos qué es lo que ocurre, vamos a enfrentar a un equipo muy calificado, de buen juego, se acercó muchísimas veces al arco de Chile con suerte dispar”, reflexionó el técnico de la Celeste.

Si bien valoró el potencial argentino, fundamentalmente por su juego por la banda o por su buen juego aéreo, destacó en más de una oportunidad la capacidad de Messi, a quien caracterizó como “un rey de la precisión”.

El hecho de estar dirigiendo su última Copa América como entrenador -ya que todo hace pensar que después del Mundial de Catar 2022 no seguirá al frente del equipo- no le cambia y aseguró que ya tiene todo definido para el duelo del viernes en el estadio Mané Garrincha.

“No cometer errores porque a veces entramos con exceso de energía; tener confianza, actitud, pero también interiormente tranquilidad de que no es una final, es el inicio de una serie contra un rival calificado que nosotros lo vemos como un clásico. No es un partido cualquiera, los futbolistas lo saben, los uruguayos lo sentimos así”, subrayó.

Tabárez, de 74 años, también comentó el hecho de que se miden el entrenador más veterano contra el más joven de la competición internacional (Lionel Scaloni, de 43), y resaltó que el joven director técnico le ha dado una identidad a la albiceleste ya que sus jugadores “saben a lo que juegan”.

En la Copa América, Uruguay debutará frente a Argentina, mientras que sus otros rivales del grupo A son Paraguay, Chile y Bolivia.

