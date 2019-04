Jorge Sampaoli: "El argentino disfruta más de destruir que el éxito"

En Argentina, su historia es de amor y odio. Hay quienes lo piden en la Selección; hay otros que prefieren que se haya nacionalizado español por el solo hecho de que no ha logrado títulos. Lionel Messi es un jugador de otro planeta cuando juega para el Barcelona, se convierte en un fuera de serie nomás cuando viste la camiseta de la Selección de Argentina. Este jueves, Jorge Sampaoli , a quien le tocó dirigirlo, tocó un poco más tema del atacante.



“Al argentino le cuesta disfrutar de Messi como lo hace el hincha del Barcelona. No puede mostrarle al mundo todo lo que es con la camiseta Argentina. Tiene que ver con nosotros. Con esa sociedad que disfruta mucho más de destruir que el éxito”, declaró el técnico del Santos cuando se le consultó por el rendimiento del argentino.



Asimismo, Sampaoli indicó que Messi sufre mucho de la realidad de Argentina a nivel futbolístico, que por eso regresó a la Selección tras su retiro y que ha hecho lo posible por llevar las cosas adelante, pero lamentablemente la situación no se ha podido dar.



Jorge Sampaoli ahora entrena en Brasil, dado que las cosas tampoco se han podido dar en su país. Destacó en Perú, Ecuador, Chile y España, pero nunca lo pudo hacer en su tierra, hecho por el cual arregló para salir de la Selección y ahora la tenga Lionel Scaloni.



