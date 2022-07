Lionel Messi ha sido siempre un jugador deslumbrante. Desde que se vistió de corto para defender los colores de su querido Newell’s Old Boys, el rosarino ha dejado con la boca abierta a propios y extraños. Naturalmente, también lo ha hecho en el FC Barcelona. Con esa zurda bendita que deja tirados a los rivales, el argentino se ha ganado el respeto de todos, incluso de uno de los mejores entrenadores del mundo: Marcelo Bielsa.

A pesar de que el técnico argentino lleva muchos años viendo fútbol, no ha podido evitar quedarse prendado del talento de Lionel Messi la primera vez que lo vio jugar. Así lo ha revelado Claudio Vivas, exentrenador de Sporting Cristal, hoy en Banfield, y antiguo asistente del otrora entrenador de la Albiceleste.

En entrevista con el canal TNT Sports, Vivas recordó que en 2022, en la concentración de la selección de Argentina en Barcelona, con motivo de una gira tras el Mundial Corea-Japón, una persona se le acercó para comentarle que tenía el video de un chico que hacía maravillas en el Barza. Era Messi, cuyos registros fílmicos Vivas y Bielsa aceptaron ver.

“En ese momento, que eran VHS, lo pongo y enseguida Marcelo (Bielsa) se golpea las manos y me dice que lo pusiera en velocidad normal, porque así no se podía ver... y yo le contesto que el video estaba en velocidad normal, y me dice ‘no, este chico es un fenómeno’, y bueno sí le digo”, confesó.

Siempre según el entrenador de Banfield, él y Marcelo Bielsa, junto a los dirigentes de la AFA por ese entonces, se pusieron manos a la obra para asegurar la futura presencia de Lionel Messi en la Albiceleste.

“En noviembre de 2002 volvimos de una gira con Argentina, un amistoso contra Japón, y le dimos ese material a Omar Souto y a Hugo Tocalli, y después ellos hicieron el resto. Omar hizo un gran trabajo para que Leo esté hoy en Argentina”, concluyó.





