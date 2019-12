Si hay algo que a Lionel Messi se le critica es no tener un título importante con la selección de Argentina. De ello es consciente el propio jugador y también su madre, Doña Celia Cuccittini, quien ha reconocido que el mejor del mundo tiene una deuda que pagar con la Albiceleste.

En entrevista con ‘CNN Radio', la argentina admitió que ganar algo con su selección es algo que le queda pendiente a Messi. Sin embargo, lamentó que las críticas que recibe muchas veces traspasen la linea del respeto.

“Ya sabemos, sabe, sabemos toda la familia, que tiene una deuda con la Argentina. Pero quién más que él no quisiera ganar un Mundial, una Copa América. Sí, se puede opinar que juega mal. Es más, nosotros mismo lo hacemos. Se lo decimos, yo le digo”, afirmó Celia Cuccittini.

“Las críticas me duelen. Porque vos podés criticar sin ofender, sin burlarte. Y eso como madre obviamente que me duele. Obvio que no a todo el mundo le tiene que gustar, porque no”, agregó la madre del mejor jugador de la Tierra.

“Estoy súper feliz, no nos esperábamos el premio. Pensábamos que el quinto había sido el último, esta sorpresa fue hermosa. Lamentablemente no pude estar en Barcelona estos días porque, de haber sabido que iba a conquistar un nuevo premio, me hubiera quedado en la capital catalana para acompañarlo", dijo.

Un Balón de Oro ajustado

Leo Messi se alzó con el Balón de Oro 2019 por una de las diferencias más estrechas en la historia de este galardón, al sacar sólo siete puntos al segundo clasificado, el defensa holandés del Liverpool Virgil van Dijk, reveló hoy la revista “France Football”, organizadora del trofeo.

El jugador del Barcelona obtuvo un total de 686 puntos, por los 679 que recibió el central campeón de la Liga de Campeones, lo que le dejó a solo un paso de convertirse en el primer defensa que logra el premio desde el italiano Fabio Cannavaro en 2006.

