Lionel Messi es el protagonista de la noticia más importante del ámbito futbolístico en lo que va del mes, luego de que Barcelona anunciara su adiós del equipo azulgrana. A la espera de la definición de su futuro, el entrenador de Leeds United, su compatriota Marcelo Bielsa, recordó el título de Argentina en la Copa América, con ‘Leo’ como figura en toda la competición en tierras brasileñas.

“Sentí una alegría enorme por todos, por él (Messi), que perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó, lo que es un mensaje contracultural. Porque vivimos en la cultura de lo inmediato y Messi, por no haber ganado, sufrió todo tipo de ataques”, señaló el ‘Loco’ en declaraciones para DAZN.

“Me dio alegría por él, por sus compañeros, que lo homenajearon. Me dio alegría por el cuerpo técnico, por el pueblo argentino, tan necesitado de poder alegrarse por algo. Me sentí muy orgulloso, me sentí representando, me sentí parte, me alegré genuinamente”, añadió el estratega de 66 años.

La temporada de Bielsa

A pocos días del inicio de la Premier League, el cuadro inglés sigue trabajando para poder cerrar la renovación de Marcelo más allá de que él continúa al mando de la plantilla. Con fecha de inicio pautada para el viernes 13 de agosto y el Manchester United como primer oponente en el próximo campeonato, los dirigentes liderados por Andrea Radrizzani intentan cumplir los puntos que pidió el entrenador y asegurarse la continuidad de quien supo devolver al histórico equipo a la Primera División.

Los dirigidos por el ‘Loco’ están en plena pretemporada y hace pocos días se enfrentaron al Ajax de Nicolás Tagliafico como un amistoso de pretemporada. El resultado levantó preocupación en los hinchas, ya que el campeón de los Países Bajos derrotó por 4-0 a los de Bielsa. Anteriormente, venció al Guiseley de la Sexta División del fútbol inglés y enfrentará al Villarreal para cerrar la preparación previa al arranque de la liga más competitiva del planeta.

Desde la directiva del Leeds siguen trabajando para cerrar refuerzos y contentar a Bielsa, que supo conquistar el corazón de los fanáticos. En la Premier League pasada, el cuadro del ‘Loco’ acumuló 59 puntos, producto de 18 victorias, cinco empates y 15 derrotas, marcó 62 goles y recibió 54, lo que significó la mejor actuación para un club recién ascendido en la Premier League en lo que va del Siglo XXI y la cuarta de la historia de la competición.





