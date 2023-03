No cabe duda que, tras el Mundial de Qatar 2022 y las últimas reuniones de su agente con el PSG, el futuro de Lionel Messi es una de las grandes incógnitas de cara al próximo verano. Y es que el astro rosarino está muy cerca de culminar su contrato con la escuadra parisina y aún no ha decidido dónde va a jugar. No obstante, Sergio Agüero, uno de sus grandes amigos, reveló hace poco que uno de los deseos de la ‘Pulga’ es vestir la camiseta de Newell’s Old Boys, algo que fue desmentido este jueves 2 de marzo.

Según informó Alfredo Martínez, en el diario ‘Sport’, la intención del atacante argentino no pasa en volver a su país, a pesar de los rumores que aparecieron sobre un posible fichaje por los ‘Leprosos’. Eso sí, la fuente citada señala que la ‘Pulga’ cuenta con tres grandes alternativas para la próxima temporada.

El más cercano es donde se encuentra, el París Saint-Germain. Si bien su padre y agente, Jorge Messi, aún no culmina las negociaciones con la escuadra francesa, todo parece indicar que el rosarino extenderá su contrato. Los otros dos emplazamientos a los que podría ir son el Inter Miami y, más alejado, un regreso al FC Barcelona, que deberá cuadrar el ‘Fair Play Financiero’ si es que desea tener de vuelta al ‘10′.

Es necesario mencionar que el futbolista de 35 años aún cuenta con ganas de seguir compitiendo en el más alto nivel, por lo que es muy probable que continúe su carrera futbolistica en el ‘Viejo Continente’.

Amenazan a Messi y atentan contra negocio de familia de Antonela

Rosario está hundido en una ola de inseguridad que se agudiza. La ciudad en la que nació Lionel Messi no atraviesa por su mejor momento por cuenta del narcotráfico y la actividad ilícita, que ha impulsado diferentes hechos de violencia en esta región, donde ni el capitán de la Selección Argentina -campeón del mundo- y su esposa, Antonela Roccuzzo se han podido salvar.

Según informó el medio Cadena 3 Rosario, la madrugada de este jueves dispararon 14 tiros contra el Supermercado Único, ubicado en Lavalle al 2500, entre las calles 27 de Febrero y Ocampo. El violento episodio ocurrió cerca de las 3 de la mañana (hora argentina), cuando al menos dos personas a bordo de una moto violentaron contra el frente del local que es administrado por uno de los primos de la esposa del ‘10′ de la ‘Albiceleste’. Todas las balas impactaron contra las persianas.

Además, fuentes policiales informaron que los sospechosos arrojaron un papel a la calle con una nota que llevaba la frase en la cual nombran tanto a Lionel Messi como a Pablo Javkin, intendente de Rosario. “Te estamos esperando. Javkin es narco no te cuidar”.





