Golpe al madridismo: Di María reconoció que estuvo cerca de llegar al Barcelona solo por Messi

Amigo, compañero y fanático número uno. Ángel Di María no solo considera a Lionel Messi como uno de sus mejores amigos en el mundo del fútbol, sino también ve al azulgrana como el mejor de todos los tiempos. El atacante del PSG confesó en una entrevista con el diario 'Olé' que, sin importar su pasado en Real Madrid, estuvo listo para ir alBarcelona.

El ‘Fideo’ aseguró que analizó dar ese paso importante en su carrera solo por compartir diariamente con el capitán de la Selección de Argentina, a quien admira por sobre encima de todo.

“ Tuve la chance de ir al Barcelona y no se dio. Y la verdad es que, si iba, era para estar con él, para verlo todos los días. Amo jugar con el ‘Enano’ (Messi), verlo en los entrenamientos. Las cosas que hace. Es algo único, es imposible de explicar”, explicó Di María.

“Mi relación con Real Madrid ha terminado. Francamente no tendría ningún problema en jugar en Barcelona. El único club con el que no podría firmar es Newell's Old Boys porque soy fanático de Rosario Central”, añadió el delantero.

Por otro lado, Di María comentó cómo vio a Messi en la previa de la Copa América. “Está contento, se lleva bien con todos. Scaloni armó un buen grupo, todos son respetuosos y eso es importante para convivir en un torneo así”, concluyó.

► Asedio ‘Juventino’: tres jugadores en lista del Real Madrid y una táctica en mente



► ¡Se lo 'roban' al Barcelona y a Real Madrid! Manchester City le ofrece sueldo millonario a Joao Félix



► La confesión de Deschamps: Ferland Mendy jugará en el Real Madrid en el 2019



► El reemplazo de Coutinho: Barcelona planea trueque top mientras él está en Brasil