La ‘novela’ de la sanción a Lionel Messi: ¿cuándo saldría el fallo de la CONMEBOL?

El tema del que habla toda Argentina y hasta el propio Lionel Messi debe andar preocupado, mientras descansa en su natal Rosario. El delantero del Barcelona puede tener una suspensión de dos hasta 24 partidos (o 24 meses), de acuerdo a lo expresa el inciso d) del Artículo 20 del Reglamento Disciplinario, al que podría agregársele una multa de 50 mil dólares que, lógicamente, no sería el mayor problema de Leo así como de Argentina.



¿Qué faltas ha cometido el atacante del Barcelona posteriormente al partido contra Chile? Según lo expresado después del duelo ante Brasil y más allá de la sanción pertinente por la expulsión directa contra Chile, Messi infringió varios incisos del Artículo 7:



• Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole.

• Insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la CONMEBOL, sus autoridades, oficiales, etc.

• Comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la CONMEBOL en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento.



Todo indica que la Selección Argentina debería olvidarse de su capitán para el inicio de las Eliminatorias hacia Qatar 2022 y también para la Copa América 2020 , a realizarse justamente en el suelo ‘Albiceleste’ y en Colombia. De todas maneras, en Asunción saben bien quién es Messi y su influencia a nivel mundial como una de las caras más importantes para la FIFA. ¿En qué quedará toda la discusión entre ambas partes? En los próximos días se debería conocer la situación sobre el atacante.



Barcelona comienza su pretemporada este domingo 14 de julio para pasarse posteriormente a Estados Unidos. Ahí Messi se uniría a ellos para una nueva temporada en el fútbol.



