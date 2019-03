¡Escándalo! En Argentina aseguran que Guardiola se fue del Barcelona por culpa de Messi

Juegue o no, esté en la selección o no, incluso si declaró o no, Lionel Messi siempre será tema de debate en Argentina. Y la última fecha FIFA ha encendido aún más el ambiente de la prensa albiceleste en torno a la figura del Barcelona. Y precisamente, el último 'bombazo' tiene que ver con el club catalán y un exentrenador de la 'Pulga': Josep Guardiola , nada menos.

En el programa 'Halcones y Palomas' de TNT Sports, el periodista Hernán Castillo analizaba el desempeño de Messi en el amistoso ante Venezuela, cuando soltó un 'dardo' contra Leo que tomó por sorpresa a todos.



"Cuentan que Guardiola se fue porque se cansó de los caprichos de Messi. Le dicen el 'Pequeño Dictador' en la prensa de España", aseguró Castillo.

#TNTSports | "Cuentan que Guardiola se fue porque se cansó de los caprichos de Messi. Le dicen el 'Pequeño Dictador' en la prensa de España", reveló @HernanSCastillo sobre el poder de Messi para decidir también en Barcelona pic.twitter.com/6yhKLn0TR5 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 25 de marzo de 2019

No causa sorpresa que señalen a Messi como el 'mandamás' del Barcelona, pero sí tomó por sorpresa que esta vez lo señalen y vinculen con la salida de Guardiola, cuando aparentemente, ellos sostienen una muy buena relación. Tan buena que incluso tiempo después de no trabajar juntos, se han deshecho en elogios el uno al otro.



Aunque por estas fechas Lionel Messi anda en boca de todos, luego de la derrota de Argentina ante Venezuela en amistoso por la fecha FIFA, y tras dejar la concentración de la 'Albiceleste' previo al choque ante Marruecos por una lesión.

