Tras finalizar el Mundial Qatar 2022, Lionel Scaloni, director técnico de la selección de Argentina, empezó a replantear su futuro. Y es que el estratega aún no define si continuará o no al mando del banquillo del combinado ‘Albiceleste’, motivo que preocupa a la AFA, que espera seguir contando con los servicios del DT de cara a los próximas Eliminatorias Sudamericanas. No obstante, este martes 31 de enero, el entrenador reapareció en público y dio detalles de los retos que tiene para los próximos meses.

Consultado mientras disfruta de sus vacaciones tras la consagración de Qatar, el técnico brindó una entrevista en el que reveló qué equipo le gustaría dirigir. “El Depor... Siempre lo dije”, mencionó en referencia al Deportivo La Coruña, donde logró cuatro títulos: La Liga (1999/2000), Supercopa de España (2000 y 2002) y la Copa del Rey (2002).

Por otro lado, Lionel Scaloni también se refirió a Pujato y señaló que es un “buen lugar para vivir” o “para viajar”.Eso sí, el DT también repasó su carrera como jugador y eligió a sus “Marc Overmars y Rivaldo” como sus mayores rivales dentro de un terreno de juego. Además, eligió al “Liverpool” como equipo, y al Santiago Bernabéu como el estadio más difícil.

Luego de la entrevista, se llevó a cabo una conferencia de prensa y, pese a que los conductores del evento le aclararon a los periodistas presentes que no podían preguntarle sobre su negociación con la AFA, cuando le preguntaron cómo se siente luego de ser campeón del mundo, el técnico dejó un mensaje: “Estoy siempre con la idea de mirar hacia adelante, con lo que viene y con la idea de entrenar, para eso decidimos ser entrenador”.

Sobre la final del Mundial Qatar 2022

En relación al día en el que se consagró campeón mundial, Lionel Scaloni señaló que aún no asimila que el título. “Me encuentro de la misma manera de cuando se ganó. Asimilando que el título está en nuestras manos. Pero aquí estoy en mi lugar, tranquilo, con mi familia y disfrutando el día a día con los niños y en eso la vida no me ha cambiado mucho”, acotó.

Finalmente, habló sobre el desgaste de los jugadores y lesiones sufridas en la previa y durante la Copa del Mundo. “Todos pensamos que los jugadores iban a llegar cansados, pero fue todo lo contrario. El mes de octubre había sido muy cargado. Hacer un Mundial en una ciudad con desplazamientos muy cómodos, tanto para nosotros como para los hinchas, fue un gran acierto”, concluyó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR