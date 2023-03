En la previa de los amistosos ante Panamá y Curazao, Lionel Scaloni, DT de la selección de Argentina, brindó una conferencia para hablar sobre el presente de la ‘Albiceleste’. Y es que, tras conseguir el título del Mundial de Qatar 2022, el combinado argentino buscará iniciar con el pie derecho, pensando en los grandes retos que se vienen, como las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Eso sí, el estratega de Pujato estuvo atento a todas las preguntas e incluso se llegó a emocionar ante la ovación de los periodistas que se hicieron presente en la sala de prensa de la AFA.

Una de las primeras preguntas que abordó el estratega de Argentina fue sobre el fenómeno por el equipo y el gran cariño que le brinda la gente. “Para los que tuvimos la oportunidad de andar por Argentina, los jugadores no han tenido la oportunidad porque volvieron a sus clubes, siento una alegría enorme. La gente está contento porque ven a los jugadores y a nosotros como héroes por decirlo de alguna manera. Nos pone contentos porque le dimos una alegría. Está bueno. Me gustaría que los jugadores lo vivan y puedan salir a la calle y vean lo que es la gente, con la energía y alegría. Ojalá los chicos puedan salir y ver el reconocimiento porque es increíble”, señaló.

Eso sí, Lionel Scaloni señaló que, si bien la gente festeja el último título de la ‘Albiceleste’, el equipo se enfoncará en sus próximos objetivos. “Difícil de explicarlo. Cuando nos juntamos en el gimnasio, nuevamente agradecerles a ellos por haber conseguido el título, pero explicarles que sigue. Ahora son días de festejo, jugamos con nuestra gente, pero la Selección amerita seguir. Y ahora nos va a costar más que nunca cuando jueguen contra Argentina. Ahora mucho más. Que esa energía sea mayor porque será mucho más difícil. Transmitirles que sigue, que la idea es seguir compitiendo”, acotó.

Consultado sobre la ausencias de Garnacho y el ‘Papu’ Gómez, el DT argentino confirmó que es lamentable no poder contar con ambos jugadores: “Es una lástima las dos ausencias. Sobre todo el Papu, merecía estar acá. En su club, a buen criterio porque venía de una lesión, es entendible que no lo dejen venir. Haremos todo lo posible para que pueda estar un día o dos. Lo de Garnacho estaba convocado, no pudo venir por la lesión. Confiamos que pueda estar, tenemos depositadas muchas esperanza. Esperaremos a que se pueda poner la de Argentina más adelante”.

Los elogios a Messi y una sala llena de ovaciones

Como era de esperarse, Lionel Scaloni también se refirió a Lionel Messi, a quien le deseo muchos éxitos en su carrera futbolística. “En principio lo de Leo me parece algo hermoso, él merece todo ese cariño. Él y todos los jugadores merecen ese cariño. No lo han podido vivir porque tuvieron que volver a sus clubes. Ellos lo necesitan. Leo, aunque sea el mejor, necesita ver que su gente lo quiere y que pasa todo lo que pasa. Me parece hermoso, le quedará para siempre”, sostuvo.

Al cierre de la conferencia de prensa, un cronista le consultó sobre el término ‘La Scaloneta, el cual fue acuñado en el diccionario español gracias al título que consiguió la ‘Albiceleste’ en Qatar: “A mí nunca me gustó esa palabra, pero si la gente es feliz no puedo hacer nada. La gente en la calle me dice Scaloneta, ni siquiera me llaman Lionel, que fue el nombre que me puso mi padre”.

Pero, lo llamativo de la rueda de prensa fue el momento de su agradecimiento a los medios, quienes los hicieron sentir “todas las mañanas se despiertan pensando en que son campeones del mundo”. De inmediato, tras estas palabras, la sala se tranformó en una tribuna, donde decenas de periodistas comenzaron a cantar de manera improvisada el “Dale campeón”. “Basta, porque saben cómo soy yo que de inmediato empiezo a lagrimear como siempre”, respondió Scaloni, quien se mostró emocionado por el acto de los presentes en el predio de Ezeiza.





