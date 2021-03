Boca Juniors empieza a buscar refuerzos para el próximo mercado de pases. Según ‘ESPN’ de Argentina, una de las prioridades de Miguel Ángel Russo para su equipo es la contratación de un volante defensivo. En esa línea, tal como apunta la citada fuente, en ‘Casa Amarilla’ se han fijado nada menos que en Lucas Torreira, el aguerrido futbolista uruguayo que juega en el Atlético de Madrid, pero cuya carta pase le pertenece al Arsenal de la Premier League.

Si bien Torreira tiene contrato con los ‘Gunners’ hasta mediados de 2023, en Boca lucharían por obtener el préstamo del uruguayo para la Copa Libertadores de este año. Además, el jugador, al menos a inicios de la presente temporada, no figuraba en los planes del entrenador Mikel Arteta.

Según ‘ESPN’, Lucas Torreira vería con buenos ojos volver a Sudamérica por cuestiones personales. Estaría mucho más cerca de su familia en tiempos en los que pandemia del coronavirus le quitó la vida a su madre. Además, es hincha confeso del club de Brandsen 805.

“Ojalá que algún día se me dé la posibilidad de jugar en Boca, es un sueño que tengo. Quiero que Boca sea parte de mi carrera futbolística. No pierdo la ilusión de ir a jugar ahí, pero mientras tanto lo sigo a la distancia desde donde me toque. Vamos a ver qué depara el tiempo. Riquelme me mandó una camiseta de Boca firmada por él. Te juro, estaba como un niño cuando la recibí. No podía creerlo”, dijo Torreira hace un tiempo en entrevista con ‘ESPN’.

En lo que va de la temporada 2020-21, el volante uruguayo de 25 años lleva en el Atlético de Madrid apenas 629 minutos de juego en 22 partidos entre Champions League, Copa del Rey y LaLiga.

Desde su llega a Europa en 2015, Torreira ha vestido las camisetas de Pescara, Sampdoria, Arsenal y Atlético de Madrid. ¿Será la de Boca Juniors su próxima piel?





