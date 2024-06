En el último partido de la Selección Peruana, donde se enfrentó a Paraguay, el marcador quedó 0-0 en el Estadio Monumental. Fue un partido con pocas ocasiones de gol y ninguna de ellas tuvo un gran impacto. Sin embargo, en Argentina, se centraron en un hecho luego de finalizado este amistoso: se vio a Luis Advíncula y Adam Bareiro conversando, de manera misteriosa, tapándose lo que decían. La prensa extranjera indicó que ‘Bolt’, tuvo una amena conversación con el delantero paraguayo, en la que especularon que podría estar influyendo para que Bareiro fichara por Boca Juniors, dado que está siendo seguido muy de cerca para la siguiente temporada.

El mercado de pases comienza a hacerse sentir en el fútbol argentino, y el paraguayo Adam Bareiro es uno de los jugadores por los cuales muchos equipos pelean por tenerlo entre sus filas. Es considerado una pieza fundamental en su posición, tras su destacado rendimiento en San Lorenzo, donde respondió de gran manera con goles, lo que llamó la atención de equipos como Boca Juniors y otros grandes del país.





En el último partido con la Selección Peruana, Advíncula no mostró su mejor rendimiento luego de ingresar en el minuto 73 por Piero Quispe. Al término del juego, las cámaras de televisión registraron a ‘Bolt’ conversando con Adam Bareiro, quien había sustituido a Alex Arce en la segunda mitad. La prensa argentina indicó que el peruano podría haber estado alentando a Bareiro para que aceptara la oferta del equipo de Diego Hernán Martínez.

El medio Olé de Argentina indicó que ‘Luchito’ había estado diciéndole a Bareiro que fichara por los ‘Xeneizes’. “El goleador del Ciclón se cruzó en medio de la cancha con Luis Advíncula, y ambos se quedaron un rato hablando. El lateral xeneize, incluso, se tapó la boca al notar que las cámaras los enfocaban. Y la conjetura surge espontáneamente, ¿el Rayo le estaría hablando de las virtudes de jugar con la azul y oro?”, escribió el portal web.

Como parte de su estrategia para mejorar su desempeño en la Liga Profesional y la Copa Sudamericana, Boca Juniors está buscando reforzar su equipo, especialmente debido a su evidente falta de gol. En este sentido, centraron su atención en Bareiro como una posible solución a esta debilidad, que en la última temporada con San Lorenzo, marcó un total de 7 goles, tanto en torneo argentino e internacional.

Los elogios previos de Juan Román Riquelme hacia el paraguayo antes de enfrentarlo en la última Copa de la Liga, donde destacó su capacidad competitiva, sugieren que podrían haber formado parte de una estrategia para mostrar interés en el jugador. Ante esto, la respuesta elogiosa del delantero no se hizo esperar, e incluso su expresión del deseo de jugar en la Bombonera, refuerza aún más esta posibilidad y demuestra el atractivo que los ‘Xeneizes tienen para algunos jugadores.





¿Qué dijo Luis Advíncula sobre su estadía en Boca Juniors?

Tras estar jugando tres años en Argentina, Luis Advíncula sigue brillando en Boca, siendo titular por la banda derecha y convirtiéndose en todo un referente del equipo, que actualmente dirige Diego Martínez. Con cuatro títulos con los ‘Xeneize’, una final de Copa Libertadores, más de 100 partidos y varios goles con dicha camiseta, ‘Luchito’ decidió dar más detalles sobre su presente en el elenco azul y dorado, así como la decisión de llegar a la institución boquense y los efectos y consecuencias que tuvo en su vida personal.

“Me cambió mucho la vida [al llegar a Boca], muchas veces se habla de salir de la zona de confort. En Madrid, yo estaba en mi zona de confort, con mis hijos en una ciudad que me atendía y tenía todo a la mano. Ir a Argentina fue un cambio de 360°, dejé de ver a mis hijos, yo tenía una rutina [en España], que era levantarme, ver a mis hijos, recogerlos; en Argentina era ‘entreno y ahora qué hago’. Llegar a Boca fue una gran decisión, fui a pelear cosas grandes, ir a un equipo grande es eso, pelear título y no me arrepiento ni un segundo la decisión que tomé”, indicó Advíncula.

“Boca es un equipo que tiene mucha presión, donde uno no se puede relajar ni un segundo, eso te da Boca, te da gloria, jerarquía, prestigio, reconocimiento [...] Encontré mi lugar en el mundo por así decirlo, la gente me trata bien, estoy feliz por renovar. Me gustaría que en Boca me recuerden como lo que soy, un tipo alegre, real, que siempre juegue bien o juegue mal, dejo el alma por la camiseta”, añadió ‘Bolt’, que viene de renovar su contrato hasta 2026.

Asimismo, el ‘Rayo’ habló sobre el gol que marcó la campaña pasada en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. “Es un gol que no voy a olvidar, fue el gol más importante que marqué en mi carrera. Lamentablemente, no sirvió de mucho”. En esa misma línea, se refirió también al momento que vive a sus 34 años y el estatus de jugador experimentando que se le puede añadir por su edad.

“Estoy en un momento muy bueno en mi carrera, en el de más disfrute, de disfrutar en la selección como en mi equipo. Sé que estoy pasando a ser un jugador bastante maduro y paso a disfrutar más de la cosas y renegar menos. Me estoy preparando para cuando llegue el momento [del retiro] y no me pegue tan fuerte. Tengo 34 años, sé que no soy un joven de 22 o 23 años. Sé que el momento va llegar”, sostuvo.





Los números de Advíncula con Boca en 2024

A lo largo de los 23 partidos que disputó en la presente temporada, Advíncula ha completado cuatro asistencias en total. Es decir, ‘Lucho’ es inamovible en el equipo cuando se trata de ir a la ofensiva, algo que siempre mostró desde que empezó su aventura en la banda, cuando Roberto Mosquera lo puso ahí en Sporting Cristal en el 2012.

Para añadir en cuanto a su juego, ‘Bolt’ tiene un promedio de 3.8 recuperaciones por partidos y 1.7 quites por encuentro disputado, obteniendo también un 58 % de éxito en los duelos 1-1 que disputó a lo largo de 2024. Todo ello, le ha permitido obtener una puntuación por partido de 7.05, datos recogidos por SofaScore.





