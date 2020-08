El futuro de Luis Suárez en el FC Barcelona sigue en el aire. Mientras que, al parecer, Ronald Koeman, reconsideraría su decisión de contar con el uruguayo para esta temporada, el delantero tiene una importante oferta de la Juventus a la que no es ajeno. Sin embargo, no solo en Europa sueñan con el ’Pistolero’, en Sudamérica, también. Además de Uruguay, donde Nacional le abrió las puertas, en Argentina, San Lorenzo espera contar con él algún día.

Así lo afirmó Leandro Romagnoli, miembro de la secretaría técnico de la entidad argentina, quien comentó sobre las posibilidades del club de Boedo de contar con el atacante ‘charrúa’.

“El presidente ya le abrió la puerta a Luis Suárez, que en algún momento señaló que era fanático de nuestro club. Sabemos que es difícil, pero ojalá algún día podamos verlo jugando con nosotros”, afirmó Leandro Romagnoli, miembro de la secretaría técnico de la entidad argentina.

“Luis Suárez es un gran jugador. Lo ha demostrado donde ha ido y en la selección uruguaya también. Ojalá. Sabemos que es difícil, pero nunca se pierden las esperanzas”, agregó durante una entrevista en el programa de radio ‘El Show de La Oral’, de Radio Rivadavia.

Tinelli ya lo había dicho

El pasado 25 de agosto, Tinelli, presidente de San Lorenzo, había declarado en Mundo Deportivo: “Luis ya tiene las puertas del club abiertas; medio guiño que nos haga y lo vamos a buscar. Estaría bueno que uno de los mejores 9 del mundo juegue en el equipo del Papa”.

Hincha del ‘Cuervo’

Suárez ya ha declarado su admiración por el club de Boedo y que el Beto Acosta, ex delantero azulgrana, fue uno de sus referentes futbolísticos. Suárez se manifestó como hincha de San Lorenzo conversando con ESPN en enero de 2014. “Siempre me gustó San Lorenzo, desde la época de Bernardo Romeo, luego del Beto Acosta. Me quedó San Lorenzo”.

