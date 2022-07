Luis Suárez es uno de los dos nombres (el otro es el de Miguel Borja) que sonaron para reforzar la delantera de River Plate. Sin duda, un par de propuestas ambiciosas para el elenco liderado por Marcelo Gallardo. Así como se desvaneció la posibilidad de sumar el colombiano, este jueves también se conoció que el uruguayo no se unirá a las filas de la ‘Banda’.

‘Lucho’ Suárez conversó con ‘El País’ de Uruguay sobre su futuro y descartó a los ‘Millonarios’. ¿La razón? El adiós del último miércoles a la Copa Libertadores. El ‘9′, quien actualmente anda como agente libre tras concluir su vínculo con Atlético de Madrid, confesó sentirse entusiasmado con la posibilidad de llegar a uno de los grandes de Argentina.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, reconoció el goleador que seguirá en busca de encontrar un club con miras al Mundial Qatar 2022, torneo en el que estará la ‘Celeste’.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteas. Te ilusiona que te quieran tanto”, agregó el artillero con pasado en Nacional de Montevideo.

Precisamente, el ‘Pistolero’ manifestó sentirse sorprendido porque nadie del ‘Tricolor’ se contactó con él para un posible retorno. “El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso. Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación”, sostuvo.

“Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional que fue mi casa”, reconoció Luis Suárez, quien en los últimos dos años jugó con Atlético de Madrid. En la primera campaña, el ‘charrúa’ conquistó el título de LaLiga Santander y en la segunda, los ‘Colchoneros’ decidieron no ampliar el acuerdo.

Suárez, de 35 años, debutó en la profesional con Nacional uruguayo. Luego, el goleador dio el salto a Groningen de Holanda y, tras esa experiencia, se marchó a Ajax, uno de los más importantes de ese país. Más adelante, el atacante firmó por Liverpool de la Premier League. Después, el ‘9′ se sumó a las filas de Barcelona, donde hizo historia, para llegar al Atlético de Madrid.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.