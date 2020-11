Su nombre es Claudio Fernández y, por estas horas, se ha ganado el repudio del planeta entero. Y es que este hombre argentino se atrevió, junto a su hijo Claudio Ismael, a sacarse una foto con el cadáver de Diego Armando Maradona, fallecido el último miércoles a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio.

Ha pasado más de un día desde que se tomaron las fotos en la funeraria y Fernández ha roto su silencio para disculparse con la familia de Maradona y con todos sus seguidores. Además, ha revelado que viene recibiendo amenazas de muerte desde que las imágenes se viralizaron en redes sociales.

“Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos”, dijo Fernández en ‘Radio 10′ de Argentina.

“Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó”, agregó.

El ahora exempleado de la funeraria Piniers, encargada de las pompas fúnebres del ex Napoli, insistió en disculparse con los Maradona y reveló que jamás imaginó que las imágenes iban a causar tal repercusión en la República Argentina y el mundo.

“He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, Y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona”, confesó.

Fernández ya fue despedido de la funeraria donde trabajaba.





