En la previa de la Copa del Mundo Japón Corea 2002, la Selección Argentina llegó como el principal favorito para dar la vuelta olímpica. Tras una excelente fase clasificatoria, el conjunto comandado por Marcelo Bielsa despertó en el pueblo albiceleste la ilusión de tocar la gloría por tercera vez en su historia.

Una de las figuras del equipo argentino era Ariel Ortega. El ‘Burrito’ acababa de regresar hace un par de años a River Plate y seguía mostrando un gran nivel. Sin embargo, ni él, ni todas las estrellas, pudieron evitar que el combinado del ‘Loco’ quede fuera en la primera fase del campeonato.

Después de 18 años, Ortega se animó a recordar un suceso ocurrido en dicha justa mundialista, hasta hoy desconocido. El principal protagonista era Bielsa, después del pitazo final del encuentro ante Suecia, el cual decreto el regreso a casa.

“Terminó el partido, fui rápido al vestuario, escuché a una persona que estaba llorando y vi que era Marcelo. Me agarró un dolor en el pecho de tristeza, de impotencia por no poder haber hecho algo más para que el equipo ganara. Lo miré y no sé si lo abracé o me puse a llorar con él. Fue uno de los momentos más duros que me pasó en el fútbol y en la vida”, relató a TYC Sports.

“Marcelo Bielsa fue el mejor técnico de mi carrera. Me agarró en una época ya de grande, pero me hubiese encantado tenerlo de más joven. Hubiese aprendido más cosas y hubiese sido mejor jugador sin dudas”, agregó.

Tras aquel fracaso, el entrenador rosarino permaneció en el cargo hasta las Eliminatorias 2006. Sin embargo, dejó su cargo en medio del torneo, siendo sucedido por José Pekerman.

