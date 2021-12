Marcelo Gallardo es una institución en River Plate. El técnico levantó esta temporada el trofeo de la Liga Profesional Argentina y sumó un nuevo trofeo a su larga lista de logros con el cuadro millonario. Tras el campeonato, se especuló que podría dejar el cuadro ‘millonario’ para asumir nuevos retos; sin embargo, todos fueron simples rumores.

El ‘Muñeco’ reveló en conferencia de prensa este miércoles que continuará al mando de River. “Después de unos días de reflexión, que fue difícil porque no pude cortar la dinámica del día y al no poder aislarte, pero tiene que ver con algo que sentí. Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar, llegaba el final de mi contrato y era indispensable tomarme un momento para reflexionar”, inició.

“Después de tantos años y lo que exige una institución así, necesitaba reflexionar y decidir qué era lo que iba a hacer. No tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando. Es una elección más allá de lo que viví y sentí, vale la pena, merezco seguir estando un año más y tomarme la posibilidad después del partido con Colón descansar un poco y encarar un nuevo año con mucha energía para encararlo como venimos jugarlo”, agregó Gallardo, confirmando su estadía en el cuadro rojiblanco.

La gran pregunta que muchos se hacían era saber por cuánto tiempo seguirá en River. “Mi continuidad es por un año, es lo mejor, lo que vamos a acordar. Me parecía lógico y muy sentido que mañana sea un festejo del hincha, sin tener que estar esperando ningún anuncio. Me quería sacar lo que tenía adentro y no quería esperar 24 horas para anunciar lo que había decidido. Quería que la gente vaya a festejar en paz, con emoción y que se desenvuelva con alegría. Será un tercer año del festejo eterno de Madrid y no podía haber nada que lo altere”.

La posibilidad más cercana que tuvo Gallardo fue la de dirigir a la Selección de Uruguay. Los miembros de la Asociación Uruguaya de Fútbol se aferraban a una pequeña posibilidad de tener al técnico argentino en su banquillo como reemplazante del Óscar Washington Tabárez.

“Gallardo no está descartado”, manifestó Jorge Casales, directivo de la entidad charrúa el pasado martes. Enseguida, el directivo agregó: “Nuestros interlocutores nos manejan que aún no definió qué opción quiere tomar. Nosotros estamos esperando reunirnos con él. Si hablamos con Marcelo, lo convencemos”, expresó en una charla con Sport890.

En los siete años y medio en River Plate, Gallardo festejó 13 campeonatos. Un promedio de casi dos vueltas olímpicas por año, que puede aumentar en la final ante Colón por el Trofeo de Campeones, que se disputará el 18 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.