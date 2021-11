La alegría de los hinchas de River Plate por el título de la Liga Profesional de Argentina 2021 que el club acaba de conseguir parece no durar mucho. En medio de las celebraciones, el entrenador Marcelo Gallardo reveló que no tiene definido su futuro y que en los próximos días decidirá cómo seguirá su carrera.

“Va a ser una decisión muy difícil. Si bien, deportivamente hablando, hemos pasado por muchas situaciones, personalmente, esta va a ser lo más difícil de mi vida”, fueron las palabras que brindó el técnico durante una entrevista para ESPN tras la goleada consagratoria del ‘Millonario’ sobre Racing Club en el Estadio Monumental.

“Es la primera vez, más allá de algún momento de zozobra que he pasado, que toca analizar el seguir o no, porque demanda mucho esfuerzo poder estar con la energía a tope. Creo que merezco la posibilidad de replantearme esto, porque se necesita mucha energía para seguir con un vínculo tan fuerte como el que tengo con esta institución”, agregó el ‘Muñeco’.

“Voy a reflexionar todo esto, me lo voy a replantear. No lo hice hasta ahora porque no merecen que mi cabeza esté en otro lado, más allá de lo que estábamos jugando, que era muy importante. Esto que logramos era algo que deseábamos de ganar y no quería ir más allá”, indicó.

“A partir de ahora, luego de disfrutar lo que vivimos hoy, voy a reconsidera esto. ¿Por qué? Por todo lo que dije anteriormente. River Plate merece que alguien esté a cargo con mucha energía, porque ha sido mucho el desgaste a lo largo de los años, más allá de las alegrías”, resaltó.

“Tal vez hay gente que piensa que al ganar puedes relajarte, que puedes vivir con tranquilidad. Yo no lo siento de esa manera, yo vivo las cosas con mucha intensidad. En caso tuviera momentos de relajarme, estaría perjudicando al club, por eso debo analizarlo”, sentenció Marcelo Gallardo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.