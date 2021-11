Este 25 de noviembre será el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, el astro argentino marcó historia en el fútbol con sus grandes actuaciones. El pesar que generó su partida todavía es notorio, tal como ocurrió con Martín Palermo, quien no pudo contener las lágrimas al recordarlo.

Durante una entrevista para TNT Sports, el ahora entrenador fue consultado sobre la partida del ‘Pibe de Oro’ y solo expresó emotivas palabras. “Es algo que no se puede aceptar. No tengo palabras de lo que para mí es Diego... es todo”, fueron las palabras del exfutbolista ante las cámaras.

“Para mí, con verlo en una foto, me duele el alma. Es un dolor inmenso. Yo soy así, muy sentimental. Me nombras a Diego y es como si me faltara una parte mía”, agregó Martín Palermo, notoriamente emocionado y con la voz entrecortada, mientras algunas lágrimas caían por su mejilla.

“Tengo esa sensación como cuando también se fue mi hijo. Son dos personas que extraño mucho y desde lo sentimental, los tengo presentes siempre”, agregó el exgoleador de Boca Juniors. Los hinchas del ‘Xeneize’ se mostraron conmovidos por la escena, lo cual manifestaron con publicaciones en redes sociales.

Dalma, hija de Diego Maradona, tampoco dudó en expresarse tras ver el llanto de Martín Palermo. “Amar a este hombre para siempre”, escribió en su cuenta de Twitter.

Palermo, artífice del recordado festejo de Maradona

En las Eliminatorias para Sudáfrica 2010, Martín Palermo anotó un agónico gol ante Perú, que fue clave para que la clasificación de Argentina a la Copa del Mundo. Diego Maradona, en ese momento el entrenador de la ‘Albiceleste’, celebró de palomita en el césped del Estadio Monumental, en medio de una copiosa lluvia. La celebración quedó grabada en la memoria de los hinchas.





