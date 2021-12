Mauro Icardi y Wanda Nara vuelven a hacer noticia a pesar de que ya han transcurrido varias semanas del escándalo de infidelidad del que fue protagonista el delantero del Paris Saint-Germain. En esta ocasión, el deportista ha dado detalles de lo que fue la amenaza a su esposa, que consistió en retirarse del fútbol si la modelo argentina insistía en divorciarse tras descubrir un encuentro con la ‘China’ Suárez en un hotel parisino. El exatacante del Inter de Milán reconoció que la advertencia se trató de un error. Todo en la entrevista que dio junto a su mujer en el programa de la reconocida Susana Giménez.

En plena crisis, Mauro Icardi le había planteado a Wanda la posibilidad de dejar de jugar en el caso de que ella decidiera terminar la relación. El argentino estaba cerca de perder no solo a su esposa, también a la representante que vela por los intereses de su carrera.

“Son cosas que se dicen. Pero bueno, fueron momentos tristes, difíciles, que los pudimos pasar. Obviamente el amor que tengo por ella lo saben todos. Todo el mundo lo sabe”, dijo el futbolista argentino en la entrevista que se difundió el martes en la noche en Paramount+.

“Como contó ella, yo me casé muy chico. Tenía 20 o 21 años cuando nos casamos, y era para toda la vida mi amor. Soy muy a la antigua también, creo que tuve un error y lo pudimos solucionar, lo pudimos arreglar”, agregó el delantero de 28 años sobre la crisis matrimonial de hace unas semanas.

“Creo que va a a ser la última vez que se habla de esto. Entiendo que eran las preguntas que tenías que hacer...”, zanjó el delantero del PSG, confirmando de esta manera la revelación de Wanda Nara la semana pasada frente a Susana Giménez.

“Él te dijo que si separaban dejaba el fútbol, que se iba del París Saint Germain, que dejaba su carrera”, dijo Giménez. Sin dar muchos más detalles y tratando de esquivar el tema, Wanda confirmó la advertencia, aunque dudó: “Sí, me dijo eso. Pero no sabemos si es verdad o no. Si lo hubiera hecho. Son cosas que uno dice”.





