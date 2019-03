¡'Explotó' el capitán! Las mejores frases que dejó Leo Messi sobre Argentina y su familia [FOTOS]

No se guardó nada. Tras más de ocho meses de silencio, Lionel Messi se refirió el viernes a la amarga eliminación de la selección de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y expresó su enojo por las constantes críticas de las que es blanco en su país.



"Nosotros no somos de vender humo. Somos profesionales.... Mucha gente me decía que no volviera más (con la selección), familia, amigos... mi hijo de 6 años (me preguntó): ‘¿Por qué te matan en Argentina papi?", cuestionó el considerado mejor jugador del mundo en un diálogo con la radio Club 94.7 al analizar los cuestionamientos recibidos luego del traspié de la selección en el reciente Mundial.



El capitán de la selección, de 31 años, destacó que junto a sus compañeros logró “cosas extraordinarias”, como llegar “a una final del mundo, dos de Copa América y no es fácil”. Pero el astro del Barcelona reconoció que luego del fracaso del equipo en Rusia, tras caer ante Francia en octavos de final por 4-3, deseaba hacer el duelo en soledad con su familia. “Quería olvidarme, alejarme un poco del equipo, dejar pasar el tiempo y enfriarme. Me pegó duro, terminar el ciclo de esa manera fue doloroso", sostuvo.



#Argentina 🇦🇷



SIN PELOS EN LA LENGUA: Lío #Messi se mostró dolorido por las críticas hacia la #Selección y dejó esta contundente frase.

Pese a las dificultades enfrentadas, el delantero manifestó su deseo de seguir integrando la selección, que es distinta a la que decepcionó en Rusia y sigue sin enderezar el rumbo, ahora bajo la batuta del técnico Lionel Scaloni.



“Yo quiero ganar algo con la selección y yo lo voy a seguir intentando... voy a jugar todas las cosas importantes”, subrayó Messi, quien aclaró que no es su estilo estar “cada rato diciendo ‘amo a la selección’ y que demuestra su cariño “de otra manera”.



El cinco veces ganador del Balón de Oro apuntó que va a “estirar” su retiro todo lo que pueda. “El que no me quiere me va a tener que seguir aguantando un poquito más”, afirmó el jugador que tantos títulos ha dado al Barcelona — nueve en LaLiga, seis de la Copa de la Rey y cuatro de la Champions League — y que no consigue brillar vistiendo la camiseta de su país

