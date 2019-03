''Messi usó a su hijo para victimizarse'': la dura crítica de Martín Liberman a Leo en Argentina

De regreso en Barcelona, Lionel Messi frotó la lámpara por enésima vez y llevó a los azulgranas a otra victoria el último sábado en LaLiga Santander. Después de otra amarga experiencia con la selección de Argentina , el '10' brilló como siempre con su club en el clásico catalán. No obstante, el periodista argentino Martín Liberman volvió a referirse del capitán de la 'Albiceleste' tras las declaraciones que este dio en una radio española.



Recordemos que luego de más de ocho meses de silencio, Messi se refirió el viernes a la amarga eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y expresó su enojo por las constantes críticas de las que es blanco en su país. Asimismo, confesó que su hijo Thiago le pregunta, extrañado, por qué lo critican tan duro en su país. Ante esto, Liberman salió al frente y respondió.



'' Lionel Messi claramente se victimiza, dice que es maltratado en su país, una gran mentira de su parte porque lo único que le pasa a Messi en Argentina es que es amado, Messi es venerado, Messi es una suerte de Dios. Cuando juega la Argentina uno no ve camisetas argentinas, ve camisetas de Messi", expresó el periodista durante la emisión de uno de sus programas.



" Me parece un golpe bajo que Lionel Messi utilice a su hijo para victimizarse, porque obvio que al 'nene' no le gusta ver cosas que dicen de papá, obvio. Me parece que hay cosas que no se deben decir, él sabe por qué lo dijo, y yo entendí que tomó una postura de victimización que no tiene ningún sentido", aseguró Liberman, sobre el razón de ser de la molestia del '10'.



