Se deshizo en elogios con quien fue su compañero dentro de la ‘Albiceleste’ y el Barcelona. Javier Mascherano dejó el campo de juego como futbolista profesional y se convirtió en director técnico, sin embargo, compartió momentos con Lionel Messi. El ‘Jefecito’ destacó, en declaraciones a la FIFA, el presente del capitán de la Selección Argentina.

Mascherano se refirió a su excompañero en Barcelona y selección argentina, Lionel Messi, además, se animó a decir cómo ve a la ‘Albiceleste’ a 5 meses de que inicie la Copa del Mundo. “El caso de Leo es diferente, porque él es un jugador diferente. La experiencia hizo que Messi se convirtiera en un jugador total, hoy es capaz de registrar cosas que de joven no podía, pero sigue siendo igual de decisivo que lo era en esos momentos. A él si le sirve la experiencia, se ha convertido en un jugador total con el pasar de los años”, expresó.

“Es normal que cuando un jugador logra adquirir la suficiente experiencia para darse cuenta de todas las cosas que debe hacer dentro de una cancha, el cuerpo no se lo permita. A esa altura uno ve algo que quiere hacer pero el cuerpo no responde porque las piernas van más lento, por eso la mayoría de veces la experiencia no termina sirviendo mucho”, agregó.

Finalmente, se refirió a la selección argentina: “Se ve una buena energía, un grupo muy unido que hace las cosas con alegría y son capaces de transmitirlo a la cancha. El equipo está en un buen momento y logra ganar, esto hace que lógicamente el hincha argentino se ponga detrás del equipo, me parece bárbaro. Vienen jugando buen fútbol hace mucho tiempo y dando esa sensación de un equipo seguro que sabe lo que hace”.

“Creo que el haber ganado la Copa América hizo que el equipo se suelte y se saque muchas ataduras que ni siquiera les pertenecían, la veníamos arrastrando desde otras generaciones. El haberla ganado puede ser un incentivo para hacer un buen mundial”, finalizó.





