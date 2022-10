El retiro de Gonzalo Higuaín fue un tema recurrente en las recientes entrevistas que ha venido ofreciendo Lionel Messi en los últimos días. Recientemente, cuando el delantero del PSG conversó con el periodista Pablo Giralt, él lamentó la manera en que el ‘Pipa’ fue constantemente criticado, después de perder las finales del Mundial 2014 y las Copas América 2015 y 2017, a manos de Alemania y Chile respectivamente.

“Fue terrible porque hizo una carrera espectacular. Fue muy difícil lo que hizo, jugó en los mejores equipo del mundo, rindiendo siempre, haciendo goles, saliendo campeón. Y por ahí quedó marcado por la Copa América y el Mundial. A mucho de ese grupo les pasó eso”, manifestó el capitán de la ‘Albiceleste’.

En otro momento, Messi indicó que considera que si habría conquistado la Copa América del 2021, posiblemente la afición habría dejado todo atrás, pero las cosas no se dieron de tal manera. “Creo que si ganaba la Copa América, la gente lo hubiera reconocido más, pero en ese momento fue muy duro. Habíamos llegado a esas finales, que no era poca cosa. La gente fue muy injusta. Fue maltratado por un sector del periodismo y es hace que la gente se contagie y consuma todo eso”.





Como se recuerda, en la primera semana de octubre Gonzalo Higuaín anunció su retiro del fútbol a sus 34 años. El argentino, que aún competía en la MLS, dijo que tras los Play Offs colgaría de manera definitiva los chimpunes, en el que consideraba que era el mejor momento de su vida.

“Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, dijo durante una rueda de prensa en Miami. “La decisión de dejar el fútbol profesional fue tomada hace tres o cuatro meses, se lo comuniqué al club. Llegamos a un acuerdo, no fue de un día para otro. Yo ya venía trabajándolo hace años”, apuntó.

Días antes, en una entrevista con con TyC Sports también se había referido al excesivo cuestionamiento que recibió mientras era habitual convocado a su selección. “Se naturalizó el meme, la cargada y la burla. La gente lo ve, lo consume e instala, están los ejemplos en las propias casas. Los padres no se dan cuenta de que sus hijos pueden ser víctimas o causantes del bullying. Yo no estaba disfrutando por los goles errados sino por la repercusión que tiene todo esto que hablamos”.

“La gente me pedía un tiempo (fuera de la Selección) por lo que generó el bullying. La carga, la crítica feroz se hizo normal, está a la orden del día. Humanamente crecí un montón gracias a mi familia y amigos. Me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida. Yo lo viví en primera persona, por eso creo que sería bueno desde mi humilde punto de vista, no ver todo negativo”, puntualizó en aquella ocasión.





