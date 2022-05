Que baje Dios y lo explique. Como si de una señal clara de la providencia se tratara, el ya célebre homenaje de Lionel Messi a Diego Maradona tras la desaparición del ‘Pelusa’ el 25 de noviembre de hace dos años, tuvo una origen casi divino. Así lo ha revelado el propio delantero hoy del PSG. Leo contó por primera vez cómo planeó celebrar un tanto y dedicárselo al ‘Pibe de Oro’ con la camiseta de Newell’s.

Aunque solo fueron cinco partidos y ya en el final de su carrera, Diego Armando jugó en el equipo rosaino en la temporada 1993-94, antes de su vuelta a Boca y posterior retiro. Como no podía ser de otra forma, el ‘Pelusa’ llevó la camiseta ‘10′, una que muchos años después se la obsequió a Messi.

Leo contó cómo se le apareció de forma mágica esa camiseta, la noche previa al homenaje que decidió rendirle a Maradona, quien había fallecido cuatro días antes.

“El festejo lo había pensado. Estaba con Antonela y le decía que tenía que hacer algo por Diego. En el museo tenía camisetas de él y cuando fui a verlo había una puerta abierta que siempre está cerrada. En una silla estaba la 10 de Newell’s que ni me acordaba que la tenía. Eran como las 11 de la noche y fue increíble: cuando la vi, no lo dudé. Era esa”, contó Messi a ‘TyC Sports’.

Y al día siguiente, Messi se inventó un golazo ‘maradoniano’ al minuto 72 del partido frente a Osasuna, y lo que llegó después ya es historia.

Messi con la camiseta que usó Maradona con Newell's.

“No venía haciendo muchos goles en esa época y no era que hacía goles todos los partidos y estaba seguro. Pasó que íbamos dos o tres a cero y no se daba el gol. Y después de la nada apareció esa jugada”, recordó Messi.

Tras convertir, la ‘Pulga’ se tomó su tiempo para revelar el detalle y su icónico festejo: “Esperé el momento para quedar solo”, cerró.

Aquella etapa de Diego Maradona en Newell’s marcó su vuelta de Europa al fútbol argentino. Fue todo un suceso para la época y de la que fue testigo el propio Lionel Messi. El rosarino, con 6 años apenas, estuvo en el estadio ese 13 de setiembre de 1993, cuando ‘D10s’ debutó con los colores rojinegros ante Emelec de Ecuador.





