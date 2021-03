José Luis Chilavert y Diego Armando Maradona protagonizaron fuertes cruces durante varios años. Sin embargo, el ex arquero paraguayo habló sobre la muerte del ex futbolista argentino. El ex guardameta apuntó contra los abogados y médicos de Diego.

“Lo que más me duele, y aprovecho para hacer una denuncia pública, es que los médicos que mal atendieron a Maradona y lo vivieron deberían estar presos e incomunicados, porque si lo hubieran cuidado bien hoy estaría vivo”, mencionó el ‘Chila’ a la revista Sport 890.

Sin embargo, no solo habló de Leopoldo Luque, el neurocirujano de Maradona, sino también de las personas del entorno del ex jugador. “Es una vergüenza, ojalá que un fiscal de la Argentina actúe con oficio y meta presos a los abogados y médicos que lo explotaron. Es penoso que haya terminado así y nadie diga nada. A mí me encantaría que un fiscal tenga las pelotas para meter preso a los abogados y médicos”, agregó Chilavert. En pocas palabras, el ex guardameta también responsabiliza a Matías Morla, el patrocinador de Diego.

Morla responde

Matías Morla increpó a Jose Luis Chilavert por los comentarios que brindó a la revista Sport 890, a través de su cuenta oficial de Twitter.

Esta no es la primera pelea que tiene Chilavert con Morla vía Twitter. El abogado de Diego Maradona y el ex guardameta han protagonizado una serie de peleas en la red social que demuestra las diferencias que tienen en cuánto al trato que se le brindó al ‘10′ de Argentina.

Por último, la hija de Diego Maradona, Gianinna, utilizó sus redes sociales para convocar a los seguidores de su padre a una marcha en el Obelisco de Buenos Aires. Esto se debería a diferentes detalles sobre la polémica muerte de Diego. “Por favor, nos vemos todos ahí”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Chilavert y Morla han protagonizado diferentes cruces de palabras en Twitter. (Foto: Twitter)





Gianinna Maradona espera que se haga justicia por la muerte de su padre. (Foto: Twitter)





